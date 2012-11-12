کاریابی های البرز ارزیابی و رتبه بندی می شوند

هومن نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت و نحوه نظارت بر عملکرد کاریابی های غیردولتی استان البرز گفت: عملکرد این کاریابی ها به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و بر این اساس رتبه بندی خواهند شد.



نادری اظهار داشت: با هدف ارزیابی هر یک از واحدهای کاریابی غیر دولتی در سطح استان، شاخص های ارزیابی بر اساس ضوابط و دستورالعمل های مربوطه تدوین شده و به صورت مستمر در طول سال مورد بررسی میدانی قرار خواهند گرفت و در پایان هر دوره زمانی، امتیاز هر یک از کاریابی ها تعیین می شود.



معاون اشتغال اداره کل تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی استان با اعلام شاخص های ارزیابی کاریابی ها افزود: شاخص های مورد نظر در ارزیابی کاریابی ها میزان رضایتمندی ارباب رجوع، ورود اطلاعات در سامانه ملی بازار کار، وضعیت امکانات فیزیکی، بهره مندی کارکنان تمام وقت کاریابی از مزایای تامین اجتماعی و سایر موارد مرتبط است که مدیران کاریابیها باید آن را مد نظر داشته باشند و رعایت کنند.

وی یادآور شد: این مباحث در نشست هماهنگی کاریابیهای غیر دولتی و انجمن صنفی کاریابیها استان نیز مطرح و به مدیران این کاریابیها اعلام شد.

مشاوران کاریابی ها آموزش می بینند



نادری همچنین از برگزاری دوره های آموزش مشاوره شغلی و روابط کار برای مشاوران تمام وقت کاریابیها طی ماه جاری خبر داد.