اختصاص وام بدون بهره صنایع دستی به زنان روستای ده سلم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی در جریان بازدید از فعالیت های هنری زنان روستای ده سلم که امروز در حاشیه سفر طبیعت گردان و خبرنگاران به مناطق کویری استان خراسان جنوبی انجام شد گفت: چندی پیش یکی از کارشناسان صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی برای آموزش به روستای ده سلم آمده بود. اکنون زنان این روستا در زمینه تولید صنایع دستی از جمله حصیربافی فعال شده اند و تمام زنان روستا این هنر را یاد گرفته اند.

وی افزود: به همین دلیل وام بدون بهره از 500 هزار تومان تا 5 میلیون تومان به آنها اختصاص داده می شود منتهی باید این زنان طرح خود را درباره فعالیت هنری شان به سازمان میراث فرهنگی ارائه کنند تا نسبت به آن وام تعلق بگیرد.