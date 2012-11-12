کیخسرو چنگلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح توسعه کشاورزی در خوزستان تا کنون هفت هزار و 146 طرح با تسهیلاتی بالغ بر 620 میلیارد تومان تصویب شده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد شش هزار و 31 طرح با اعتبار 453 میلیارد تومان به بانک معرفی شده اند، افزود: در حال حاضر 90 درصد طرحهای توسعه کشاورزی خوزستان به بانک معرفی شده اند.

چنگلوایی تصریح کرد: تا کنون بیش از 341 میلیارد تومان تسهیلات برای طرحها مصوب شده است.

وی تعداد طرحهای پرداختی و عقد قرارداد شده را بیش از سه هزار طرح اعلام کرد و گفت: میزان تسهیلات طرحهای پرداختی و عقد قرارداد شده 195 میلیارد تومان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان در مقایسه با استانهای دیگر از نظر تعداد طرح و تسهیلات پرداختی مقام اول کشور را دارد.

وی تشکیل مستمر 47 جلسه ستاد طرح توسعه کشاورزی در سطح استان و 609 جلسه ستاد در سطح شهرستانها و پیگیری های مجدانه استاندار را اصلی ترین دلیل کسب جایگاه نخست در پرداخت تسهیلات طرح توسعه کشاورزی خوزستان ذکر کرد.

موسوی تصریح کرد: با اجرای طرح توسعه کشاورزی تا پایان امسال 20 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود و تا اوایل سال‌ آینده به طور کلی 35 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

