۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

چنگلوایی:

90 درصد طرحهای توسعه کشاورزی خوزستان به بانک معرفی شده اند

90 درصد طرحهای توسعه کشاورزی خوزستان به بانک معرفی شده اند

اهواز- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از معرفی 90 درصد طرحهای مصوب شده در کارگروه توسعه کشاورزی استان به بانکهای عامل خبر داد.

کیخسرو چنگلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح توسعه کشاورزی در خوزستان تا کنون هفت هزار و 146 طرح با تسهیلاتی بالغ بر 620 میلیارد تومان تصویب شده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد شش هزار و 31 طرح با اعتبار 453 میلیارد تومان به بانک معرفی شده اند، افزود:  در حال حاضر 90 درصد طرحهای توسعه کشاورزی خوزستان به بانک معرفی شده اند.
 
چنگلوایی تصریح کرد: تا کنون بیش از 341 میلیارد تومان تسهیلات برای طرحها مصوب شده است.
 
وی تعداد طرحهای پرداختی و عقد قرارداد شده را بیش از سه هزار طرح اعلام کرد و گفت: میزان تسهیلات طرحهای پرداختی و عقد قرارداد شده  195 میلیارد تومان است.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان در مقایسه با استانهای دیگر از نظر تعداد طرح و تسهیلات پرداختی مقام اول کشور را دارد.
 
 وی تشکیل مستمر 47 جلسه ستاد طرح توسعه کشاورزی در سطح استان و 609 جلسه ستاد در سطح شهرستانها و پیگیری های مجدانه استاندار را اصلی ترین دلیل کسب جایگاه نخست در پرداخت تسهیلات طرح توسعه کشاورزی خوزستان ذکر کرد.
 
موسوی تصریح کرد: با اجرای  طرح توسعه کشاورزی تا پایان امسال 20 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود و تا اوایل سال‌ آینده به طور کلی 35 هزار شغل ایجاد خواهد شد.
 
