تاکید بر لزوم تشکیل اتحادیه شهرداران/ گلایه از تفاوت حقوق کارمندان شهرداری و دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی میرنجاتی، رئیس دبیرخانه شهرداریهای کلانشهرها در نوزدهمین گردهمایی شهرداری کلانشهرها که روز دوشنبه در برج میلاد برگزار شد، با اشاره به حمایت هایی که مجلس می تواند از شهرداری ها انجام دهد، گفت: با وجود آنکه شهرداری ها نهادهای غیردولتی در دنیا شناخته می شوند، اما به دلیل منحل شدن انجمن های شهر پس از انقلاب و جایگزینی وزارت کشور وابستگی شهرداری ها به دولت آغاز شد که حتی با وجود شکل گیری شوراها همچنان شهرداری ها این وابستگی را در موضوعات مختلف دارند که مجلس می تواند با توجه به قوانین و موضوعاتی که در بحث استقلال شهرداری ها وجود دارد، از این وابستگی ها بکاهد. متاسفانه قوانین در این زمینه شفاف سازی نشده است.

وی ادامه داد: در بحث درآمدهای شهرداری منابعی که با دولت شریک هستیم مانند قانون مالیات ارزش افزوده و سهم شهرداری ها از جرائم راهنمایی و رانندگی رقم اعلام شده و میزان وصولی شفاف نیست. همچنین در بخش عوارض سوخت و بنزین باید ساز و کاری در خصوص شفاف سازی این اعداد و ارقام اندیشیده شود.

میرنجاتی با اشاره به افزایش هزینه های خرید تجهیزات اتوبوس و مترو ادامه داد: پیش از این هر دستگاه اتوبوس بی آر تی 300 میلیون تومان بود که اکنون باید 800 میلیون تومان بابت آن بپردازیم، اما متاسفانه در بخش ارز هیچ جایگاهی برای حمل و نقل پیش بینی نشده است.

رئیس دبیرخانه شهرداری های کلانشهرها احیای بافت های فرسوده و معافیت مالیاتی از شرکت هایی که جنس کار شهرداری ها را دارند را از دیگر نیازهای شهرداری های کلانشهر دانست و تصریح کرد: تاسیس اتحادیه شهرداری ها از دیگر نیازهای مدیریت شهری است، زیرا شهرداری های سراسر کشور نیاز به ارتباط با یکدیگر دارند.

وی یکی از آسیب هایی که نبود اتحادیه شهرداری ها برای مدیریت شهری ایجاد کرده را خلاء عضویت در مجامع بین المللی برشمرد و بیان کرد: دولت به لحاظ جایگاه خودش نمی تواند مدافع حقوق شهرداری ها و مسائل آنها باشد. بنابراین تشکیل اتحادیه ها این خلاء را برطرف می کند.

* وزارت کشور از گردهمایی شهرداران استقبال نمی کند

شهردار شهر ایلام در این گردهمایی با بیان اینکه معمولا وزارت کشور از گردهمایی شهرداران استقبال نمی‌کند، گفت: جای نماینده دولت برای شنیدن مشکلات ما خالی است.

وی خواستار مدیریت تمامی فعالیت هایی که در مرزهای شهر انجام می شود توسط شهرداری ها شد و ادامه داد: هماهنگی با شهرداری در زمینه های مختلف کافی است و شهرداری ها نباید به دنبال افزایش وظایف خود باشند.

شهردار شهر ایلام انحلال اتحادیه شهرداری ها را در دهه های گذشته ضربه مهلکی به شهرداری های کشور دانست و افزود: این اتحادیه محل خوبی برای تبادل اطلاعات است.

* انتقاد از برداشتن نیم درصد از درآمدهای شهرداری به عنوان سهم کتابخانه‌ها

قربانی، شهردار کرمانشاه نیز در این نشست با انتقاد از کسر نیم درصد از درآمدهای شهرداری به عنوان سهم کتابخانه ها گفت: این نیم درصد باید از درآمدهای محقق شده کسر شود، نه کل درآمدهای شهرداری.

این موضوع مورد انتقاد شهرداران سمنان و ارومیه نیز هم بود که شهردار سمنان در این زمینه گفت: 40 میلیون تومان به عنوان سهم کتابخانه‌های این شهر از ما کسر شده این در حالی است که 60 درصد کتابخانه های این شهر توسط خود شهرداری اداره می شود.

شهردار شیراز نیز خواستار افزایش زمینه های درآمد پایدار شهرداری ها شد و تصریح کرد: باید از خودروهای فرسوده عوارض بیشتری دریافت شود زیرا شهر را آلوده و به شهروندان لطمه می زند.

میرنجاتی نیز در این جلسه از تفاوت حقوق کارمندان شهرداری انتقاد و خاطرنشان کرد: چرا باید پایه حقوق کارمندان شهرداری 30 درصد از پایه حقوق کارمندان دولتی کمتر باشد، در حالیکه این مشکل بیشتر مربوط به قشرهای زحمت کش که کارهای سنگین تری در شهرداری انجام می دهند، می شود.