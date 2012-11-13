محمد یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ناکامی تیم فوتبال جوانان و شکست 4 بر یک برابر کرهجنوبی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تا به امروز از هیچ تیم ملی پایه به این اندازه حمایت نشده بود. دو سال است بازیکنان در اختیار کادر فنی قرار دارند اما متاسفانه به جای اینکه بازی به بازی تیم شادابتر شود، آنها در روزی که باید نتیجه تلاشهای خود را بگیرند، از تب و تاب افتاده و احساساتی بازی کردند.
وی با اشاره به اینکه از قبل میدانست این نتیجه رقم میخورد و اگر غیر از این بود به باورهای خود و آنچه در اصول فوتبال وجود دارد شک میکرد، افزود: متاسفانه اردوهای طولانی باعث اردوزدگی و فوتبالزدگی بازیکنان شد. آنها در این مدت از شرایط طبیعی دور بودند و تنها انگار تعداد اردوها ملاک بود نه بهرهبرداری از آنها.
سرمربی پیشین تیم فوتبال زیر 14 سال ایران ادامه داد: اگر این اردوها موثر بود، چرا آقایان این همه کنار زمین داد و بیداد میکردند؟. عصبانیتی که از نیمکت به زمین منتقل میشد و در روند حرکتی تیم تاثیرگذار بود. از دقیقه 70 به بعد هم بیتجربگی سرمربی را به راحتی میتوانستیم در حرکات و چهرهاش متوجه شویم. موضوعی که به نیمکت منتقل و این احساس را به وجود آورد که بازی تمام شده است.
وی با اشاره به اینکه اردوها باید متعادل و حساب شده برگزار شود، تصریح کرد: تجربه چیزی است که نمیتوان آن را کتمان کرد. کدام یک از نفرات کادر فنی تیم جوانان تجربه سرمربیگری و حتی مربیگری در لیگهای پایه ایران را داشتند. شما ببینید وحید هاشمیان با آن سابقه ملی و باشگاهی و مدرک A اروپا، مربیگریاش را از لیگ دست پنج آغاز میکند اما کادر فنی جوانان نخستین تجربههای سرمربیگری و مربیگری را در تیم ملی به دست میآورند.
یاوری صحبت هایش را این گونه ادامه داد: مگر نباید یک مربی در فوتبال سلسله مراتب را به صورت اصولی طی کند. شما اتفاقی که برای هاشمیان میافتد را با انتخابات سرمربیان تیم های پایه ایران مقایسه کنید، این موضوعی است که تفاوت ها را نشان می دهد ضمن اینکه بازیکن تیم جوانان یک سال و نیم است در هیچ تیمی بازی نکرده اما چون محبوب القلوب است در این تیم به میدان میرود، در حالیکه ملاک انتخاب بازیکن باید موفقیت در باشگاه باشد.
وی خاطرنشان کرد: در تیم جوانان یک فرد باتجربه هم وجود نداشت که در لحظات بحرانی به کمک تیم بیاید. به نظرم باید محمدی کنار یک مربی باتجربه قرار میگرفت تا هم تیم جوانان ضرر نمیکرد و هم او میتوانست از این تجربه برای آینده سود ببرد، هرچند محمدی چیزی را از دست نمی دهد زیرا کجای فوتبال بود و چه کسی او را میشناخت.
سرمربی پیشین تیم زیر 14 سال ایران به نکته مهمی در مورد بازی با کرهجنوبی اشاره کرد: بیتوجهی مربیان به وضعیت جسمانی بازیکنان یکی از دلایل ناکامی بود. تیم ایران در نیمه نخست کره را پرس کرد اما در 20 تا 25 دقیقه نخست نیمه دوم باید تیم ایران در نیمه زمین جمع میشد و از فضاهای پشت دفاع آنها برای رسیدن به گل استفاده میکرد. در این شرایط ولی کرهایها با استفاده از فضاهای پشت دفاع حریف و بازیکنان سرعتی به گل میرسیدند اما متاسفانه خود مربی ایران بازیکنان را به جلو میفرستاد.
وی با اشاره به اینکه منحنی پیشرفت در جوانان منطقی نبود، افزود: تمام انرژی بازیکنان ما در بازی با کویت خالی شد. به جای آنکه از آن بازی به عنوان دیداری آمادهسازی استفاده کنیم، متاسفانه انگیزه کادر فنی و بازیکنان خود را به راحتی خالی میکنیم و وارد یک بازی بزرگ میشویم.
یاوری در پایان با بیان اینکه به جای دنبال مقصر گشتن، بهتر است انتخابهای صحیحتر و برنامههای مناسبتر برای آینده تیم فوتبال جوانان داشته باشیم، در پایان گفت: حقایق روشن است اما وقت وارد شدن به جزئیات نیست زیرا بهتر است برای بازی با ازبکستان تمرکز فدراسیون فوتبال را به هم نریزیم.
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