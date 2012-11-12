۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۱۶

حجت الاسلام فرضی:

نگاه ویژه اسلام به جایگاه خانواده در جامعه/غرب به بنیان خانواده حمله کرده است

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: اسلام نگاه ویژه ای به جایگاه خانواده و نقش آن در جامعه دارد و به همین دلیل باید به این مهم در کشور توجهی ویژه صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فرضی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز خانواده در استان کردستان اظهار داشت: این نهاد اجتماعی سهم بسیاری در تربیت، شکوفایی، بالندگی و ترسیم آینده کودک دارد و فرزندان جامعه متاثر از شرایط اقتصادی، عقیدتی، امنیتی، روانی و اخلاقی خانواده پرورش می یابند.

وی افزود: در تعالیم آسمانی اسلام، خانواده به عنوان محل تسکین آلام، ذکر پروردگار، دوستی و مهربانی و پرورشگاه انسان های متعهد توصیف شده است.

معاون فرهنگی نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: نهاد خانواده به عنوان زیربنای جامعه است که سلامت و امنیت جامعه در گرو سالم بودن خانواده است.

حجت الاسلام فرضی یادآور شد: در نگاه اسلام خانواده پایه بسیار مهم و سلول اصلی جامعه است به گونه ای که بدون بهره مندی از خانواده های سالم، سرزنده و با نشاط امکان پیشرفت جامعه بویژه پیشرفت فرهنگی وجود ندارد و این گونه خانواده ها نیز بدون حضور زنان مومن و فهیم شکل نمی گیرند و استمرار نمی یابند.

وی ادامه داد: اگر خانواده‏ها صحیح، قوی، سالم، بی‏انحراف و طبق سنت الهی تشکیل شوند آن وقت جامعه عاری از هرگونه بدی داریم.

معاون فرهنگی نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: دشمنان با هجمه های فرهنگی در پی نابودی بنیان خانواده است و نیاز است با آگاهی و تکیه بر دستورات الهی فتنه های دشمنان اسلام را خنثی کنیم.

حجت الاسلام فرضی افزود: زنان به عنوان اصلی ترین رکن خانواده و جامعه بابد بر اساس آموزه های دینی گام بردارند و بنیان خانواده را مستحکم کنند.

وی در پایان سخنان خود یاد آور شد: نیاز است با برنامه ریزی درست و مستمر خانواده ای ایرانی به الکوی در جهان تبدیل شود.

