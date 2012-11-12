نگاه ویژه اسلام به جایگاه خانواده در جامعه/غرب به بنیان خانواده حمله کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فرضی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز خانواده در استان کردستان اظهار داشت: این نهاد اجتماعی سهم بسیاری در تربیت، شکوفایی، بالندگی و ترسیم آینده کودک دارد و فرزندان جامعه متاثر از شرایط اقتصادی، عقیدتی، امنیتی، روانی و اخلاقی خانواده پرورش می یابند.

وی افزود: در تعالیم آسمانی اسلام، خانواده به عنوان محل تسکین آلام، ذکر پروردگار، دوستی و مهربانی و پرورشگاه انسان های متعهد توصیف شده است.

معاون فرهنگی نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: نهاد خانواده به عنوان زیربنای جامعه است که سلامت و امنیت جامعه در گرو سالم بودن خانواده است.

حجت الاسلام فرضی یادآور شد: در نگاه اسلام خانواده پایه بسیار مهم و سلول اصلی جامعه است به گونه ای که بدون بهره مندی از خانواده های سالم، سرزنده و با نشاط امکان پیشرفت جامعه بویژه پیشرفت فرهنگی وجود ندارد و این گونه خانواده ها نیز بدون حضور زنان مومن و فهیم شکل نمی گیرند و استمرار نمی یابند.

وی ادامه داد: اگر خانواده‏ها صحیح، قوی، سالم، بی‏انحراف و طبق سنت الهی تشکیل شوند آن وقت جامعه عاری از هرگونه بدی داریم.

معاون فرهنگی نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: دشمنان با هجمه های فرهنگی در پی نابودی بنیان خانواده است و نیاز است با آگاهی و تکیه بر دستورات الهی فتنه های دشمنان اسلام را خنثی کنیم.

حجت الاسلام فرضی افزود: زنان به عنوان اصلی ترین رکن خانواده و جامعه بابد بر اساس آموزه های دینی گام بردارند و بنیان خانواده را مستحکم کنند.

وی در پایان سخنان خود یاد آور شد: نیاز است با برنامه ریزی درست و مستمر خانواده ای ایرانی به الکوی در جهان تبدیل شود.