توسعه و پیشرفت جامعه در گام اول نیازمنداصلاح خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا نصر صادقی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه روز خانواده در سنندج اظهار داشت: خانواده مهمترین بستری است ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آن رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔﺮو اﻋﺘﺪال ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮدی و اجتماعی است.

وی افزود: خانواده نخستین نهاد اجتماعى است که در زندگى جمعى انسان شکل گرفته و مهمترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر در امتداد تاریخ انسان از خود نشان داده و نسبت به سایر نهادهاى اجتماعى از ارزش و اهمیت خاصى برخوردار است.

مشاور امور بانوان و خانواده استاندار کردستان بیان کرد: امروزه در اثر رشد و توسعه فزاینده وسایل و ابزار رسانه هاى الکترونیکى و تهاجم گسترده فرهنگ نظام مقدس خانواده دچار تزلزل و بحران شده و نیازمند بصیرت افزایی است.

نصر صادقی یادآور شد: نیاز است با آگاهی هر چه بیشتر فتنه های دشمنان را خنثی کرده و خانواده ای سالم را در جامعه اسلامی پرورش دهیم.

وی ادامه داد: زنان اصلی ترین رکن خانواده هستند که باید با عفت و هوشیاری خود بنیان خانواده را مستحکم و آموزه های دینی را در آن ترویج دهند.

مشاور امور بانوان و خانواده استاندار کردستان اظهار داشت: نظام خانواده، یک نهاد اساسى و محورى در جامعه است و به عنوان هسته اولیه و براى سایر نهادهاى اجتماعى به شمار مى رود.

نصر صادقی افزود: نظام خانواده کوچکترین واحد اجتماعى است که اساس و زیرساخت واحدهاى بزرگ اجتماعى بشرى به شمار مى رود.

وی بیان کرد: افرادى که در این واحد کوچک اجتماعى رشد مى یابد و تربیت مى شود به میزان رشد و شکوفایى شان سهم در واحدهاى اجتماعى بزرگ انسانى دارند.

مشاور امور بانوان و خانواده استاندار کردستان گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد بسط و استحکام خانواده های ایرانی بر پایه آموزه های دینی و اسلامی باشیم.