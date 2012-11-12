هشدار مدیرت بحران چهارمحال و بختیاری در خصوص آب گرفتگی معابر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: براساس نقشه های پیش یابی عددی، یک سامانه بارشی از غرب، هوای چهارمحال و بختیاری را تحت تأثیر قرار می دهد.

این بارش ها تا روز سه شنبه به صورت متناوب به صورت باران و در ارتفاعات به صورت برف همراه با وزش باد در سطح چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.

به دنبال بارش های این هفته، دمای هوای چهارمحال و بختیاری از شش تا ۱۲ درجه کاهش می یابد.

احتمال آب گرفتگی معابرعمومی، سیلابی شدن رودخانه ها، مسیل ها و اختلال در تردد جاده های برف گیر و کوهستانی وجود دارد.

شهروندان و مسئولان تدابیر لازم به منظور مقابله با هرگونه حادثه احتمالی برای جلوگیری از خسارت و رعایت نکات ایمنی در راستای محافظت از پروژه های عمرانی را داشته باشند.

ساماندهی کشتار دام در روستای کاج ضرورت دارد

فرماندار شهرستان اردل از لزوم ساماندهی کشتار دام در روستای کاج خبرداد.

فیروز خسروی گفت: روستای کاج ۲۵ درصد گوشت قرمز چهارمحال و بختیاری را تأمین می کند.

وی تأکید کرد: این اقدام نظارت بیشتر بر کشتار دام در روستای کاج را نیاز دارد.

خسروی کشتار دام در روستای کاج را سبب نارضایتی مردم برشمرد و افزود: رعایت نکردن موازین شرعی و بهداشتی، کشتار غیرمجاز و نبود نظارت دستگاه های متولی بر کشتار دام از مهم ترین دلایل نارضایتی مردم در این مورد هستند.

وی تصریح کرد: شناسایی واحدهای غیر مجاز کشتار دام و برخورد با متخلفین و پلمپ واحدهای غیر مجاز بهترین راه برخورد با متخلفانبه شمار می رود.

مشکلات مسیر اجرای کانال سد سورک برسی می شود

فرماندار شهرستان کیار از بررسی مشکلات مسیر اجرای کانال شاخه راست سد سورک خبرداد.

رضا طاهری گفت: اعضای شورای اسلامی روستا های ایرانچه و دستگرد امام زاده بایستی علاوه بر همکاری نسبت به اطلاع رسانی به کشاورزان اقدام کنند.

وی تأکید کرد: مالکان زمین های نیازمند تملک، بایستی در کوتاه ترین زمان ممکن با اسناد مثبته به واحد حقوقی شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری مراجعه کرده تا نسبت به پرداخت مطالبات آنان اقدام شود.

طاهری افزود: با بهره برداری از سد سورک تحول بزرگ و اساسی در کشاورزی شهرستان کیار ایجاد می شود.

تشکیل کمیته تسهیلات ازدواج جوانان در فارسان

فرماندار شهرستان فارسان از تشکیل کمیته تسهیلا ازدواج جوانان خبرداد.

بهروز مردانی نژاد گفت: کمیته ای برای بررسی مشکلات و موانع بر سر راه ازدواج آسان و پایدار جوانان شهرستان فارسان تشکیل شد.

وی تأکید کرد: اعضای این کمیته، دستگاه های فرهنگی شهرستان فارسان هستند.

مردانی نژاد افزود: انجام طرح های نظر سنجی در مورد شناسایی مشکلات جوانان شهرستان فارسان و دعوت از صاحب نظران و کارشناسان در خصوص بررسی مشکلات و موانع ازدواج جوانان از مهم ترین وظایف کمیته یاد شده به شمار می رود.

بازدید استاندارچهارمحال و بختیاری از غرفه شهرداری شهرکرد در نمایشگاه خدمات شهری

استاندار چهارمحال و بختیاری غرفه شهرداری شهرکرد در نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های کشور را مطلوب ارزیابی کرد.

علی اصغر عنابستانی در بازدید از سومین نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های کشور گفت: شهرداری شهرکرد حضور فعال و مطلوبی در این نمایشگاه داشته است.

وی تأکید کرد: شهرداری شهرکرد با حضور خود در سومین نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های کشور نقش مهمی در معرفی دستاوردهای چهارمحال و بختیاری دارد.

عنابستانی افزود: شهرداری شهرکرد به خاطر دارا بودن قابلیت های فراوان به ویژه در بخش عمران و خدمات رسانی، توانایی و قابلیت رقابت با بسیاری از شهرداری های کشور و برخی شهرداری های بزرگ را دارد.

وی تصریح کرد: ارائه دستاوردهای شهرداری شهرکرد در این نمایشگاه نقش مهمی در راستای جذب سرمایه گذار، افزایش سرمایه گذاری و رونق همه جانبه چهارمحال و بختیاری و شهرکرد ایفا می کند.