  1. استانها
  2. تهران
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

نورانی تاکید کرد:

خانواده ها در سنجش بینایی چشم فرزندان خود تعلل نکنند

خانواده ها در سنجش بینایی چشم فرزندان خود تعلل نکنند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم از خانواده ها خواست تا در سنجش بینایی چشم فرزندان خود تعلل نکنند و هرچه سریعتر و قبل از اتمام طرح مربوطه به مراکز مراجعه کنند.

خدامعلی نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور در شهرستان رباط کریم نیز طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان یک تا شش ساله آغاز شده است.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح که تا 30 آبان ماه سال جاری در شهرستان رباط کریم ادامه دارد، اولیا باید هرچه سریعتر به مراکز مجاز اجرای طرح مراجعه کنند.

عدم توجه به سنجش بینایی چشم کودکان عواقب جبران ناپذیری دارد

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه خانواده ها نباید در سنجش بینایی چشم کودکان خود تعلل کنند چون در صورت عدم توجه به این مهم، عواقب جبران ناپذیری فرزندان را تهدید می کند.

نورانی ادامه داد: اولیا برای سنجش بینایی فرزندان خود، باید 16 هزار ریال را در مرحله اول پرداخت کنند و در مرحله دوم به صورت کاملا رایگان سنجش خواهند شد.
 

کد مطلب 1741935

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها