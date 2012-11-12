خانواده ها در سنجش بینایی چشم فرزندان خود تعلل نکنند

خدامعلی نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور در شهرستان رباط کریم نیز طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان یک تا شش ساله آغاز شده است.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح که تا 30 آبان ماه سال جاری در شهرستان رباط کریم ادامه دارد، اولیا باید هرچه سریعتر به مراکز مجاز اجرای طرح مراجعه کنند.

عدم توجه به سنجش بینایی چشم کودکان عواقب جبران ناپذیری دارد



این مسئول عنوان کرد: در این زمینه خانواده ها نباید در سنجش بینایی چشم کودکان خود تعلل کنند چون در صورت عدم توجه به این مهم، عواقب جبران ناپذیری فرزندان را تهدید می کند.

نورانی ادامه داد: اولیا برای سنجش بینایی فرزندان خود، باید 16 هزار ریال را در مرحله اول پرداخت کنند و در مرحله دوم به صورت کاملا رایگان سنجش خواهند شد.

