روحانیون مراقب اهداف و حرکت های جنگ نرم دشمن باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی ظهر روز دوشنبه در همایش روحانیان و طلاب استان مرکزی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک افزود: در این عرصه تقویت روحیه صبر، امید و نشاط، همراهی با ولایت و توجه به اخلاق مداری از وظایف مهم و اصلی روحانیت است.

وی با تاکید بر اینکه برای شکست دشمنان جهان اسلام، روحانیت باید مردم را به تداوم مقاومت تشویق و ترغیب کند، اظهارداشت: با تقویت ارتباط با قشرهای مختلف مردم زمینه شکست بیگانگان در این عرصه فراهم می شود.



آیت الله کعبی خاطرنشان کرد: امروز عصر ترویج و نشر معارف اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در جهان است و باید با خدمت به اسلام و معارف اسلام ناب محمدی (ص) برای جهانی شدن نهضت اسلامی بیشتر تلاش کنیم.

نماینده مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: از صدر اسلام و عصر غیبت تاکنون فرصتی مانند انقلاب اسلامی برای نشر اسلام و بیان معارف دین در تاریخ مهیا نشده است بنابراین باید از این زمان به بهترین نحو ممکن استفاده کرد.



آیت الله کعبی افزود: حضور روحانیت در عرصه ها و میدان های مختلف جهاد محسوب می شود و باید برای استقلال آموزشی و پژوهشی حوزه های علمیه تلاش کرد زیرا نظام مقدس جمهوری اسلامی فرزند حوزه های علمیه است.



وی بیان کرد: هماهنگی، هم افزایی، همکاری و پشتیبانی متقابل حوزه های علمیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی با حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع عظام تقلید موجب پیشبرد اهداف و ارتقای فرهنگ دینی در کشور و دنیا می شود.



آیت الله کعبی اضافه کرد: امام جماعت در مساجد به عنوان مدیر فرهنگی عمل کرده و باید ارتباط خود را با هیئت امنا، کانون های فرهنگی و هنری، پایگاه مقاومت، خانواده های دینمدار و افراد شاخص در محله ها تقویت کند.