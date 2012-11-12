حجت الاسلام موسی سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و آغاز عزاداری برای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: در این ماه باید زمینه های لازم برای نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی بین کودکان و نوجوانان فراهم شود.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی کودکان و نوجوانان و نسل سوم انقلاب با وقایع عاشورا و زندگی نامه امام حسین و حضرت ابوالفضل(ع)، خواستار توجه مسئولان و مدیران فرهنگی به این مهم شد.

این مسئول با اشاره به ویژگیهای مهم و بارز محرم عنوان کرد: محرم در قابوس کتاب شیعه یعنی عشق، یعنی جان فدا کردن، محرم روح دین اسلام است پس باید حق مطلب را طوری ادا کرد که امام حسین (ع) از آن راضی باشد.

سالمی ادامه داد: در ایام محرم الحرام، صدای بلندگوها نباید مزاحمتی برای شهروندان به خصوص بیماران یجاد کند.

امام جمعه شهرستان شهریار در ادامه با اشاره به اینکه در ایام محرم، با وعظ و خطابه علما وروحانیون، آگاهی مردم افزایش می یابد، اظهار داشت: اساس فلسفه محرم، نماز جماعت است که در این زمینه مداحان باید از مدیحه سرایی خالی از معنای واقعی کربلا پرهیز کنند.

این مسئول گفت: مداحان باید سنگین بخوانند، باید بدون تحریف و اغراق آنچه که واقعیت کربلا بود را بیان کنند و از مقاتل معتبر کربلا بخوانند.