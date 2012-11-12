امر به معروف و نهی از منکر منحصر به "محرم" نیست

جلال امینی در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر که ظهر دوشنبه در محل سالن اجتماعات سپاه نبی اکرم برگزار شد، از جمله رسالت های سیستم آموزشی را نظم اجتماعی که همان جامع پذیری است، ذکر کرد و گفت: در هر کشوری بر اساس ارزش های اجتماعی مراودات صورت می گیرد و الگو پذیری جامعه ما نیز بر اساس اسلام است و بی تفاوتی نسبت به هم نوع خود نهی شده است.

وی دررابطه با اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ، گفت: در نظام ارزشی و دینی ما آمده همه انسانها نسبت به همدیگر مسئولیت دارند و این مسئولیت تا آن جایی است که نباید یک لحظه نسبت به احوال همسایه و اطرافیان خود بی تفاوت باشیم.

وی در ادامه با اشاره بر این مطلب که آنان که رفتارهای زشت اجتماعی را در قالب روشن فکری معنا می کنند، گفت: افرادی که نسبت به امور فرزندانشان بی خیال هستند وهنگام مواجهه با رفتار ناشایست افراد خانواده خود با کمال بی خیال از کنار آن موضوع می گذرند و به اصلاح خود را روشن فکر می دانند در واقع نسبت به آینده فرزندان خود بی خیالند و این روشن فکری قلمداد نمی شود.

وی با تاکید بر این موضوع که شعار ما تذکر لسانی در تمام موضو عات است و بیش از 48 روش برای امر به معروف وجود دارد ادامه داد: اگرچه تنها حجاب در جامعه مورد هجمه قرار گرفته و بسیاری از موارد دیگر از جمله رواج غیبت - گران فروشی ،بد حجابی آقایان و ... که مردم باید در جامعه به طور قاطع با آن باید برخورد کنند.

وی گفت: در بخش فرهنگی چهر حوزه مدیریتی، رسانه ها، آموزش و پرورش، و تبلیغات فعالیت کامل دارد و بیشترین ارتباط مربوط به بخش فرهنگی است.

وی در ادامه اجرای طرح یاوران در واحد های آموزشی استان کرمانشاه خبر داد و گفت: اجرای این طرح در 900 مدرسه راهنمایی و دبیرستان از دیگر امور ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سیستم آموزشی است.

امینی از آموزش 108 مربی در جهت امر به معروف و نهی از منکر در بخش های مختلف آموزشی و صنفی خبرداد.

گفتنی است، هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر از 26 آبان ماه سال جاری آغاز و دوم آذر ادامه دارد.