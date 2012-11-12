دردسر خرابی دستگاههای تصویربرداری پزشکی/آثار نرخ ارز در افزایش هزینه ها

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می شود دستگاه "اندوسونو" که برای تشخیص تومور معده و مری، سنگهای صفراوی و... کاربرد دارد، تنها در دو بیمارستان تامین اجتماعی شهر تهران وجود دارد که این دو دستگاه هم مدتی است خراب شده و بیماران به ناچار یا باید به دو مرکز خصوصی که این دستگاه را دارند، مراجعه کنند که مقرون به صرف نیست و یا اینکه چشم انتظار تعمیر این دستگاهها باشند تا پولی از جیب ندهند.

اما سئوالی که مطرح است، این است که شرایط تعمیر برخی از دستگاههای تصویربرداری پزشکی در کشور وجود ندارد و می بایست آنها را به کشور تولید کننده آن انتقال داد.

این مسئله در مورد دستگاه اندوسونو صدق می کند، به طوریکه یکی از مسئولان بیمارستان فیاض بخش ضمن تایید خرابی این دستگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دستگاه اندوسونو از حدود 2 ماه قبل خراب شده و از آن زمان تاکنون پیگیر هستیم تا بتوانیم هرچه سریعتر آن را تعمیر و دوباره مورد استفاده مردم قرار دهیم.

مطهری با اعلام اینکه دستگاه اندوسونو برای تشخیص تومور مری و معده و اندازه دقیق تومورها کاربرد دارد، افزود: این دستگاه ترکیبی از سونوگرافی و آندوسکوپی است که داخل معده شده و محل و اندازه دقیق تومور و... را تشخیص می دهد.

به گفته این سرپرستار بخش آندوسکوپی بیمارستان فیاض بخش، تعمیر این دستگاه در داخل کشور امکان پذیر نیست و می بایست به کشور انگلستان انتقال داده شود. چون کمپانی این دستگاه در این کشور قرار دارد و می بایست مقدمات انتقال آن فراهم شود.

مطهری با اعلام اینکه هماهنگی ها با سازمان تامین اجتماعی برای تامین بودجه انتقال و تعمیر این دستگاه از مدتها قبل آغاز شده است، افزود: آنچه تاکنون برآورد شده است، 170 میلیون تومان هزینه تعمیر است، البته امکان افزایش هزینه وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر، اظهارداشت: این وضعیت باعث شده که قیمت خرید این دستگاه که تا چند ماه قبل بین 400 تا 500 میلیون تومان بود، به یک میلیارد تومان برسد.

سرپرستار بخش آندوسکوپی بیمارستان فیاض بخش، حداقل زمان لازم برای انتقال و تعمیر این دستگاه را در حدود 4 ماه اعلام کرد و گفت: البته راههای تشخیصی دیگری وجود دارد که پزشک می تواند برای بیمارش اعلام کند. یعنی اینکه قرار نیست بیمار منتظر این دستگاه بماند.

وی با اعلام اینکه استفاده از این دستگاه برای بیمه شدگان تامین اجتماعی رایگان است، در عین حال هزینه نگهداری و تعمیر دستگاه اندوسونو را خیلی سنگین دانست و افزود: برای استفاده از این دستگاه باید یک بالن نوک دستگاه قرار بگیرد که یک بار مصرف است. قیمت آن قبلا 30 هزار تومان بود ولی الان به 65 تا 70 هزار تومان رسیده است.

مطهری ادامه داد: به طور کلی، هزینه ای که تامین اجتماعی بابت هر بیمار برای استفاده از این دستگاه پرداخت می کند بین 200 تا 250 هزار تومان است.

به گفته وی، هزینه استفاده از دستگاه اندوسونو در کلینیک خصوصی بین 500 تا 600 هزار تومان است که همه بیماران توان پرداخت چنین پولی را ندارند.

مشابه چنین دستگاهی در بیمارستان میلاد نیز وجود دارد که گفته می شود آن هم خراب است.

بروز این وضعیت و عدم ثبات نرخ ارز در کشور، دست به دست هم داده تا هزینه های تجهیزات پزشکی به چند برابر افزایش یابد. از همین رو، بیمارستانها برای تامین اعتبار خرید و نگهداری دستگاههای تجهیزات پزشکی به شدت دچار مشکل شده اند و این وضعیت گریبانگیر بیماران نیز شده است.