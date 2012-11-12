نظارت آزمایشگاههای فنی خاک موجب کیفی شدن طرحهای عمرانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید نژاد صفوی ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مدیر جدید آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین که در محل سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی قزوین برگزارشد اظهارداشت: رسالت این آزمایشگاهها بسیار سنگین و مهم است و می تواند نقش تاثیرگذاری در ارتقاء اجرای پروژه های عمرانی داشته باشد.

وی افزود: رسالت آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک مانند آزمایشگاههای پزشکی است که در شناسایی و درمان بیماری نقش حیاتی دارند لذا باید به گونه ای عمل کنیم تا در زمانهای قبل، بعد و حین اجرای پروژه های عمرانی با رصد کامل و نظارت کیفی برساخت و سازها از هزینه های اضافی جلوگیری کنیم.

این مسئول بیان کرد: توجه به کیفی سازی در کشور موجب جلب رضایت مردم، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در بیت المال و ارتقآء سطح کیفی فعالیت های عمرانی می شود.

نظارت آزمایشگاهها موجب کاهش آلودگی زیست محیطی

مدیرامور استانهای آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور اظهارداشت: مصالح اولیه مانند قیر، سیمان و سنگ از سرمایه های کشور محسوب می شود که تولید آنها برای اجرای طرحهای عمرانی هزینه های زیادی دارد اما در کنار آن آلودگی نیز بدنبال دارد که با نظارت آزمایشگاهها قادریم از میزان آلودگی طرحهای عمرانی بکاهیم.

نژاد صفوی گفت: آلودگی های زیست محیطی تبعات اجتماعی فراوانی هم دارد که افزایش هزینه های درمان، افزودن تخت های بیمارستانی و هزینه درمان از جمله پیامدهای آن است که نظارت کیفی بر ساخت و سازها می تواند این پیامدها را کمتر کند.

وی بیان کرد: توجه به برخی امور مانند کیفیت آسفالت جاده ها می تواند از بروز حوادث جلوگیری کند و به کاهش هزینه ها منجر شود.

این مسئول با اشاره به تعهد کارشناسان فعال در آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک اظهارداشت: در شرایط کنونی با حمایت مسئولان باید فرهنگ کنترل کیفی ساخت و سازها در جامعه نهادینه شود تا بتوانیم از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه بکاهیم و استانداردها را جدی بگیریم.

مدیر امور استانهای آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور یادآورشد: با نگاه جدید دولت و مجلس به حاکمیت آزمایشگاهها باید بتوانیم از سرمایه های کشور بخوبی صیانت کنیم.

نژاد صفوی گفت: هزینه شدن اعتبارات در تجهیز آزمایشگاهها کمتر از سرمایه گذاری در امور پژوهشی نیست و با داشتن بیش از 60 سال قدمت فعالیت در این حوزه باید کارفرمایان نیز از امکانات آزمایشگاهها استفاده کنند و از تنها بازوی نظارتی دولت بهره ببرند.

وی بیان کرد: آسفالت بکار رفته در پروژه های عمرانی کشور باید حداقل10 سال عمر داشته باشد و عقب ماندن در کیفیت آسفالت از کشورهای همسایه زیبنده ما نیست.

این مسئول یادآورشد: وقتی در صنایع هوا فضا، انرژی هسته ای و علوم مختلف به پیشرفت های شاخصی دست یافته ایم با کمی همت و تلاش قادریم در ساخت و سازهای عمرانی هم به شاخص های استاندارد برسیم و کیفیت پروژه های عمرانی را بالا ببریم تا در برابر هر حادثه ای مانند زلزله خسارات هنگفتی را متقبل نشویم.

مدیرامور استانهای آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور در پایان ضمن تقدیر از خدمات 9 ساله محمد شه بندگان مدیر سابق، علی کریمی را به عنوان مدیرجدید آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین معرفی کرد.