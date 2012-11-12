برند زعفران به نام قاینات ثبت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شرافتی با بیان اینکه برگزاری جشنواره طلای سرخ در قاینات مصوبه دولت را دارد،گفت: جشنواره طلای سرخ 23 ابان ماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه تجارت در قاین برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برنامه های جانبی جشنواره توسط دبیرخانه مردمی از عید سعید غدیر شروع شده است، اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای ملی زعفران، معاونین وزارت جهاد کشاورزی، مدیران استانی ومحققان و استادان دانشگاه از جمله میهمانان این جشنواره هستند.

فرماندار قاینات به اهداف جشنواره اشاره کرد و افزود: بهبود کیفیت زعفران، استفاده از دانش بومی تولید زعفران، انتقال یافته ها و تجارب علمی برای تولید زعفران و ارتقا جایگاه زعفران ایران و قاینات در جهان از جمله اهداف این جشنواره است.

شرافتی راد با بیان اینکه اگر جشنواره زعفران در قاینات برگزار نشود دیگران از ما سبقت خواهند گرفت، اظهار داشت: هم اکنون در بسیاری از کشورها کاشت زعفران در حال انجام است و باید برای حفظ جایگاه و بازارهایمان تلاش کنیم.

فرماندار شهرستان قاینات با تاکید بر اینکه کیفیت زعفران قاینات حرف اول را در دنیا می زند، افزود: استفاده از دانش بومی در تولید زعفران و رعایت مسائل بهداشتی دلیل افزایش کیفیت زعفران قاینات نسبت به سایر مناطق است.

زعفران نجات دهنده محرومیت قاینات است

فرماندار شهرستان قاینات با اشاره به محرومیت قاینات گفت: زعفران نجات دهنده این شهرستان است و باید محور توسعه قاینات قرار گیرد.

شرافتی راد با بیان اینکه استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره طلای سرخ در قاینات از جمله خواسته های ماست، افزود: برای برگزاری منظم جشنواره در سالیان آتی و کاربردی نمودن آن باید دبیریخانه را فعال نگه داشت.

وی ایجاد ایستگاه تحقیقاتی زعفران و زرشک را در قاینات خواستار شد و اظهار داشت: باید با رویکرد علمی به دنبال استاندارد سازی محصولاتمان باشیم.

فرماندار قاینات با تاکید بر خشکسالی منطقه و کمبود آب به کاهش تولید زعفران در سالجاری اشاره کرد و ادامه داد: باید از روش های جدید تولید زعفران بهره برد و این نیازمند راه اندازی مرکز تحقیقات زعفران است.