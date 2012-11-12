تامین سلامت دام نقش بسزایی در رشد اقتصادی جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تکلوزاده صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت: جایگاه دامپزشکی در هر جامعه جایگاهی مهم و تاثیرگذار است و این امر مورد توجه متخصصان این حوزه است.

وی ادامه داد: تامین سلامت دام از بعد اقتصادی و بهداشتی نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی جامعه دارد و تامین سلامت دام باعث بالا بردن اقبال عمومی از این موضوع و افزایش درآمد بیشتر برای سرمایه گذاران این حوزه می شود.

معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار کرمان همچنین تامین ایمنی غذایی را یکی از وظایف مهم دامپزشکی عنوان کرد و افزود: با توجه به بالا بودن میزان بیماری های مشترک بین انسان و دام باید توجه ویژه ای به بهداشت دام داشت و این موضوع وظیفه دامپزشکی را سنگین تر می کند.

تکلوزاده افزود: بالا بردن بهداشت دام که یکی از وظایف سازمان دامپزشکی است موجب کاهش هزینه های درمانی و افزایش سلامت جامعه می شود.

وی همچنین به موضوع باقیمانده های فرآورده های دامی اشاره کرد و اظهارداشت: دامپزشکی در بحث اجتماعی نیز باعث ایجاد اشتغال و ثبات در بحث اشتغال می شود.

تکلوزاده، ادامه داد: بحث بهداشت دامی اثرات زیادی بر بحث روانی جامعه دارد و نباید فراموش کرد که یک بیماری همچون آنفلانزای خوکی و امثال آن می تواند چه اثرات مخرب روانی بر جامعه داشته باشد.

