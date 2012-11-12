آخرین وضعیت دستگاه آندوسونو بیمارستان میلاد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار گزارش از خرابی دستگاه اندوسونو در بیمارستانهای فیاض بخش و میلاد که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، روابط عمومی بیمارستان میلاد موضوع خرابی دستگاه اندوسونو در این مرکز درمانی را تایید کرد.

دستگاه "اندوسونو" برای تشخیص تومور معده و مری، سنگهای صفراوی و... کاربرد دارد.

استفاده از این خدمات تشخیصی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی در این دو بیمارستان رایگان است اما هزینه آن در مرکز خصوصی بین 500 تا 600 هزار تومان برآورد می شود.

این در حالی است که دستگاه اندوسونو بیمارستان فیاض بخش از حدود 2 ماه قبل خراب شده و آنطور که یکی از مسئولان این بیمارستان روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشته بود، تعمیر این دستگاه حدود 4 ماه زمان می برد.

اما روابط عمومی بیمارستان میلاد اعلام کرده است که دستگاه اندوسونو این بیمارستان در روز پنج شنبه گذشته 18 آبان خراب شده و دستگاه برای تعمیر تحویل نماینده شرکت خدمات پس از فروش شرکت سازنده دستگاه مورد نظر گردیده است.

طبق اظهارات مسئولان شرکت مزبور، دستگاه تعمیر شده است و بعد از انجام کنترل کیفی دستگاه، قرار است روز سه شنبه 23 آبان ماه جاری تحویل بیمارستان شود.

این ادعا در حالی از سوی روابط عمومی بیمارستان میلاد عنوان می شود که مدت زمان تعمیر دستگاه اندسونو بیمارستان فیاض بخش حداقل 4 ماه پیش بینی شده است.