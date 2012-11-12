مردم شهرستان دنا در شش ماه 625 میلیون ریال صدقه دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی امینی گفت: این میزان درآمد صندوق صدقات در شش ماهه اول سال جاری بوده است.

وی بیان کرد: لازم است با ترویج فرهنگ نوع دوستی و اعتمادسازی، مردم را به افزایش صدقه ترغیب کرد.

امینی اظهار داشت: درآمدهای حاصل از این صندوقها در سرفصلهای مختلف بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

620 مددجوی شهرستان بهمئی در کلاسهای آموزشی طرح فلاح شرکت کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهمئی گفت: تعداد 620 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهر ستان در کلاسهای آموزشی طرح فلاح شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی افزود: این تعداد از 211 خانواده مددجو در شش ماهه اول سال جاری در این کلاس شرکت کردند.

وی بیان داشت: در این کلاسها شش نفر از مشاورین مذهبی و متخصص در امور دینی کار آموزش مددجویان را برعهده داشتند.

محمدی، تعمیق باورهای دینی و معرفتی، ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مصون سازی خانواده های تحت حمایت از آسیب های اجتماعی با بالابردن آگاهی های دینی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی اظهار داشت: این طرح تا پایان سال در اکثر خانواده های تحت حمایت اجرا می شود.

محمدی هزینه اجرای این طرح را بالغ بر 38 میلیون ریال عنوان کرد.

مسئولین چرامی در قالب طرح مفتاح الجنه با خانواده های مددجو سرکشی کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام گفت: کارکنان کمیته امداد شهرستان چرام به همراه امام جمعه و تعدادی از مسئولین در قالب طرح مفتاح الجنه از تعدادی از خانواده های نیازمند تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن مظاهری افزود: این دیدار به مناسبت گرامیداشت و تکریم سالمندان در دهه ولایت و امامت انجام شد.

وی بیان داشت: در این دیدارها مشکلات خانواده های مددجو مورد بررسی قرار گرفت و بسته های حمایتی شامل پتو و مواد غذایی نیز به این خانواده ها اهدا شد.