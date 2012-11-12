به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامه‌های دومین اجلاس بین‌المللی رادیو‌های قرآنی و اسلامی و تشریح برنامه‌های ماه محرم رادیو قرآن با حضور محمدحسین محمدزاده، مدیر رادیو قرآن و دبیرکل اتحادیه رادیو‌های قرآنی و اسلامی و اهالی رسانه ظهر امروز در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

محمدزاده در این نشست با اشاره به برگزاری اولین اجلاس با شرکت حدود 60 نفر از مسئولان رادیو‌های قرآنی از سراسر جهان، اظهار کرد: خوشبختانه این اجلاس یکی از موفق‌ترین اجلاس‌ها در میان دیگر همایش‌های رسانه ملی شناخته شد. پیشنهاد تشکیل اتحادیه رادیوهای قرآنی و اسلامی نیز از شاخصه‌های مهم دوره اول این کنفرانس بود و تمامی اعضاء با تشکیل اتحادیه رادیوهای قرآنی و اسلامی موافقت کردند و رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس هیئت مدیره اتحادیه، معاون صدا، نائب‌رئیس و مدیر رادیو قرآن، دبیر کل اتحادیه رادیو‌های قرآنی و اسلامی انتخاب شدند.



وی از برگزاری دومین اجلاس بین المللی رادیوهای قرآنی و اسلامی در اسفند امسال خبر داد و یادآور شد: این اجلاس به منظور تصویب اساسنامه اتحادیه بین المللی رادیوهای قرآنی و اسلامی از هفتم تا نهم اسفند در تهران برگزار خواهد شد. در اجلاس اول از مقام مفسر قرآن کریم آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی تقدیر به عمل آمد و با توجه به اینکه بخشی از این اجلاس در شهر مقدس قم برگزارمی شود در این دوره نیز از مقام آیت‌‌الله العظمی جعفر سبحانی، اندیشمندی که تلاش بسیاری در پاسخگویی شبهات داشته‌، طی مراسمی ویژه قدردانی خواهد شد.

دبیرکل اتحادیه رادیو‌های قرآنی و اسلامی هدف از برگزاری این اجلاس را افزایش همگرایی رادیوهای قرآنی در سراسر جهان اعلام کرد و گفت: فراخوان مقالات این اجلاس منتشر شده است. در حاشیه این اجلاس نیز نمایشگاهی از قرآن‌های نفیس و خطی برپا خواهد شد.

محمدزاده ادامه داد: بعد از برگزاری اولین اجلاس بین المللی رادیوهای قرآنی و اسلامی در سال 87، سعی داریم دومین دوره آن را در بهمن سال جاری به انجام برسانیم. تمام همت خود را نیز به کار خواهیم بست تا این اجلاس که با حضور مجمع عمومی در راستای تایید اساسنامه اتحادیه رادیوهای قرآنی و اسلامی سالانه برگزار می‌شود، به نوبه خود گامی موثر در بیداری اسلامی محسوب شود.

وی تصریح کرد: به دبیرخانه این مأموریت واگذار شد تا برای اجلاس دوم، پیش‌نویس اساسنامه اتحادیه را تنظیم کند که طی مهرماه سال جاری پیش‌نویس اساسنامه با حضور هیئت‌رئیسه به جمع‌بندی نهایی رسید. در اجلاس دوم اساسنامه در حضور مجمع عمومی تصویب خواهد شد تا اینگونه رادیو قرآن با کمک دیگر رادیو‌های دنیا، جهت پیاده‌سازی آموزه‌های قرآنی، اثربخش باشد.

محمدزاده هدف از برگزاری این اجلاس را افزایش همگرایی رادیوهای قرآنی در سراسر جهان اعلام کرد و گفت: فراخوان مقالات این اجلاس منتشر شده است. نزدیک به 190 رادیو قرآنی و اسلامی در سطح جهان توسط اتحادیه شناسایی شده‌ است که 150 رادیو دارای فرکانس و 40 مورد نیز رادیو‌های اینترنتی هستند که انتظار می رود تا مسئولان بیش از 50 درصد آنها در اجلاس دوم حضور یابند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این اجلاس منجر به هم‌افزایی بین رادیو‌های قرآنی در جهان خواهد شد، تصریح کرد: برخی از رادیو‌های اسلامی در جهان، فقط سه ساعت از شبانه ‌روز را فرکانس اجاره می‌کنند به همین دلیل رادیو قرآن برآن است تا برنامه‌های رادیویی سه ساعته‌ای را در 30 قسمت و در پنج زبان زنده فارسی، عربی، اسپانیول، ترکی استانبولی و انگلیسی در قالب بسته‌هایی ارائه دهد.

محمدزاده در خصوص محتوای این بسته های رادیویی نیز گفت: بسته برنامه‌های ویژه رادیویی که بیشتر در ماه مبارک رمضان مورد استفاده قرار می‌گیرد و این بسته‌ها در اجلاس دوم به مسئولان شبکه‌های رادیویی اهداء می‌شود، همچنین توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به رایزنان فرهنگی در سراسر جهان اعطاء خواهد شد تا این برنامه‌های رادیویی در ماه رمضان سال آینده مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا آمار مخاطبان رادیو‌های قرآنی در ماه رمضان افزایش چشم‌گیری دارد.



دبیرکل اتحادیه رادیو‌های قرآنی و اسلامی نیز با اعلام فراخوان مقاله با دو محور اصلی نقش رادیو‌های قرآنی در معرفی قرآن به عنوان کتاب بیداری و نقش این رادیو‌ها در تبیین جایگاه پیامبر‌ اکرم(ص)، گفت: شعار اجلاس دوم "قرآن، کتاب بیداری" انتخاب شده است و اطلاعات کامل از اجلاس در سایتی ویژه با نشانی اینترنتی www.uqr.ir قرار خواهد گرفت است.



در ادامه این نشست خبری امیرهوشنگ آذردشتی، دبیر کمیته علمی دومین اجلاس، اطلاعات بیشتری را از برگزاری اجلاس دوم ارائه کرد و افزود: دومین اجلاس بین‌المللی رادیو‌های قرآنی و اسلامی با پنج هدف اصلی و با تأکید بر مشترکات بین همه مسلمین با دو محور قرآن کریم و نبی مکرم حضرت محمد‌(ص) برگزار خواهد شد.

وی افزود: هم‌اندیشی در جهت تقویت رادیو‌های قرآنی در فضای رسانه، همچنین نقش این رادیو‌ها در بیداری اسلامی در این اجلاس دنبال خواهد شد.

مدیر طرح و برنامه رادیو قرآن در ادامه به عناوین 9 محور فرعی مقالات ارسالی به دومین اجلاس اشاره کرد و افزود: ارائه مقالات می‌تواند به پنج زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اسپانیول و فرانسوی صورت گیرد و جمع کلمات بیش از شش هزار کلمه نباشد.

آذردشتی ادامه داد: در اجلاس، چکیده برترین مقالات خوانده خواهد شد و حق الزحمه و هزینه سفر و حضور در اجلاس برعهده اتحادیه خواهد بود. مهلت ارسال مقالات به پست الکترونیکی uqr@irib.ir نیز تا پایان دی‌ماه سال جاری اعلام شده است. برترین مقالات در قالب کتابی به چاپ خواهد رسید.



رادیو قرآن در محرم حسینیه می‌شود

در ادامه نشست نوبت به تشریح برنامه‌های محرمی رادیو قرآن رسید و مدیر این شبکه رادیویی با اشاره به ویژه برنامه‌های این رادیو درماه محرم و صفر،این رادیو را یک حسینه قرآنی برای مخاطبان دانست که علاقمندان می‌توانند از برنامه‌های مناسب و مرتبط با محرم استفاده کنند.

وی افزود: ویژه برنامه‌های رادیو قرآن که خود را خادم ثقلین می‌داند و نگاه ویژه‌ای در ماه محرم دارد، در قالب برنامه‌های تولیدی و زنده تا پایان ماه‌های محرم و صفر ادامه خواهد داشت. 32 عنوان ویژه برنامه در قالب 115 برنامه برای ماه محرم تدارک دیده شده است. مدت این برنامه ها که در قالب 315 برنامه پخش خواهد شد، بیش از 15 هزار 160 دقیقه خواهد بود.



مدیرشبکه رادیو قرآن ادامه داد: 22 عنوان ویژه در قالب 223 برنامه در دهه اول محرم پخش خواهد شد که این برنامه ها بالغ بر 9 هزار و 715 دقیقه است. سخنرانی آیت الله "محمد شجاعی" استاد اخلاق با عنوان "چراغ هدایت" با موضوع امام حسین(ع) هر روز از این رادیو پخش خواهد شد و همچنین برنامه ای با عنوان "کلام خوبان" که گلچینی از سخنرانی های آیت الله عبدالله جوادی آملی،شهید آیت الله مرتضی مطهری و مرحوم علامه محمد تقی جعفری خواهد بود.

محمدزاده همچنین از پخش نمایش ویژه محرم، پخش روزانه زیارت وارث، صفحه تقویم، ویژه‌های معارفی، مسابقه رادیویی بشری و مباحث تحلیلی در حوزه قرآن و معارف قرآنی با عنوان "اشراق" در این ماه خبر داد.

وی افزود: علاوه بر ویژه برنامه های مرتبط با تاسوعا و عاشورای حسینی و دهه اول محرم ویژه برنامه هایی نیز به مناسبت شهادت امام سجاد (ع) همچنین اربعین حسینی ، رحلت پیامبر اکرم (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) نیز در این ایام از رادیو قرآن پخش خواهد شد.



محمدزاده گفت:ویژه برنامه ای برای 9 دی روز بصیرت در نظر گرفته شده و برای روزهای پایانی ماه صفر به مناسبت اربعین حسینی و سالروز وفات پیامبراعظم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) ویژه برنامه هایی از رادیو قرآن پخش خواهد شد.