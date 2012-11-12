موفقیت گهر در لیگ برتر در گرو برگزاری بازیها در لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر همکاری مسئولان لرستان برای حفظ تیم گهر دورود در لیگ برتر اظهار داشت: در این راستا مسئولان استان کمک کنند تا بازیکنان را برای موفقیت تیم به یکدیگر نزدیک کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید شرایط به گونه ای در استان باشد که ورزش محور وحدت در میان شهرستانهای لرستان قرار گیرد افزود: در این راستا لازم است که نماینده ولی فقیه در لرستان، استاندار لرستان و مسئولان ورزشی همکاری لازم را داشته باشند.

مالک باشگاه گهر دورود لرستان با تاکید بر اینکه در حال حاضر دغدغه ای به لحاظ مالی و فنی برای تیم گهر وجود ندارد تصریح کرد: در این راستا تنها مشکل موجود میزبانی تیم گهر در بازی ها است که باید شرایط برای این امر در استان فراهم شود.

هدایتی با تاکید بر اینکه میزبانی تیم گهر در استان منجر به موفقیت این تیم در رقابتها خواهد شد تصریح کرد: در این راستا تنها دغدغه تیم گهر بازی در لرستان و داشتن یار دوازدهم است.

وی با تاکید بر اینکه ما هم مخالفیم تیم گهر در کرج بازی کند افزود: در این راستا از مسئولان لرستان می خواهیم که در اولویت اول ورزشگاه دورود را آماده کنند در غیر این صورت زمینه لازم برای بازی تیم در مرکز استان فراهم شود.