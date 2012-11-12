به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی نمایش "فرکانس" نوشته عباس جمالی و به کارگردانی میرمرتضی میرمنتظمی، شب گذشته یکشنبه 21آبان ماه بعد از اجرای نمایش با حضور تنی چند از هنرمندان، تماشاگران و نیز عوامل اجراء "فرکانس" در تماشاخانه ماه حوزه هنری برگزار شد.
در این نشست که با اجرای امین عظیمی؛ منتقد تئاتر و روزنامهنگار همراه بود، محمودرضا رحیمی مدرس و کارگردان تئاتر؛ به نقد و بررسی این نمایش پرداخت. در ابتدای این نشست، امین عظیمی با بیان این مطلب که میخواهیم به جای تفکیک بد و خوب اجرای نمایش، راجع به خود تجربه متفاوت نمایش صحبت کنیم، از رحیمی خواست تا با توجه به شناختی که از آثار میرمنتظمی دارد نظرات خود را بیان کند.
رحیمی نیز با تشکر از گروه اجرا گفت: وقتی چنین تجربهها و نمایشهایی را میبینم خیلی خوشحال میشوم، در زمانهای که غوغاسالاریها، نمایشها را سوق داده به اجراهای فاقد تئاتر که با تبلیغات عجیب و غریب، لذت تئاتر را حتی از خود گروهها گرفته، خوشحال میشوم شاهد چنین تجربههایی همچون "فرکانس" باشم. معتقدم تئاتر در این سالنهای کوچک با همین تعداد صندلی، جریان دارد و نه در برخی سالنها که صندلیهای بیشتری دارند ولی خالی از اتفاقات تئاتری اند. در جمله اول باید بگویم من از تماشای این نمایش آتلیهای بسیار راضی بودم و از این رو از گروه اجرا تشکر میکنم.
در ادامه نشست، امین عظیمی از عباس جمالی نویسنده فرکانس خواست تا توضیحاتی پیرامون شکلگیری متن نمایش ارائه دهد. جمالی نیز در این باره گفت: همه چیز از ایدهای شروع شد که مرتضی میرمنتظمی ارائه داد. سپس متنی نوشته شد که با اثری که شاهد بودید فاصله داشت. اساسا تکلیف متن در آثار میرمنتظمی همیشه در تمرینات روشن میشود و این همان چیزی است که در آثار او، دوست دارم. من در متن به نوعی به مشق کردن رو آوردم و این، با مشق اجرایی میرمنتظمی ترکیب شد. خوشبختانه وقتی اجرا را میبینم، متوجه نتیجه آن مشق خودم میشوم که خب مسلما نقطه ضعفهایی نیز دارد.
میرمنتظمی نیز در تکمیل حرفهای جمالی اظهار داشت: این نمایش نیز مثل همه آثار قبلیام با چندین جلسه نشست، نوشته شد و بعد گروه بازیگران به جمع پیوستند. در تمرینات با حضور نویسنده مدام متن تغییر کرد تا به این نمایش رسیدیم. آن ایده اولیه ما کمتر از 30 درصد شکل و محتوای نمایش کنونی را تشکیل میدهد و بقیه آن حاصل تمرینات گروهی است.
عظیمی در ادامه با اشاره به نوع تکنیک به کارگرفته شده در"فرکانس" گفت: آنچه بیشتر از هر چیز در نمایش توجه را جلب میکند، به کارگیری تکنولوژیهای تصویری در اجرای زندهی تئاتر است. چیزی که سابقه طولانی در تئاتر کشور ندارد. استفاده از ویدئو پروجکشن حدود 15سال است که در تئاترهای ما مرسوم شده و نمونههای زیادی هم دارد. در این نمایش تصاویر خوبی ساخته شده و از جلوههای صوتی نیز استفادههای خاصی شده اما سوالی که پیش میآید این است که آیا فضاسازی مد نظر نویسنده فقط بر اساس این تکنولوژی شکل میگیرد؟
در ادامه محمودرضا رحیمی نیز به بحث ریشههای هنر جدید پرداخت و گفت: طلوع مجدد هنرهای تلفیقی از 1970 بود اما میشد از سالهای قبل از این نیز در روسیه چنین اتفاقی میافتد؛ اما در جریان هنر جدید که از اروپای شرقی در آمریکا ریشه دواند میتوانیم شاهد بزرگترین جشنوارهی پرفورمنس آرت در شیکاگو باشیم.
وی افزود: در هنر تلفیقی این مهم است که اول چگونه میتوان در ذهن مخاطب یک آبسترک جدید بوجود آورد و مرحله بعد اینکه چگونه میتوان، آبسترک ذهن مخاطب را تغییر داد و آخر اینکه چگونه میتوان آبسترک ذهن مخاطب که برایش تبدیل به یک حکم شده است را نابود کرد. این هنر جدید است. در این نمایش، گروه در ژانر حافظهی اشیاء فرو رفته است که در اثرشان نمود زیادی پیدا کرده.
وی در ادامه از آثار نادعلیان در هنرهای تجسمی و هنر جدید یاد کرد که از حافظهی اشیاء به خوبی استفاده میکند و افزود: مخاطبان اینگونه آثار دو دسته هستند. یا کسانی که اندیشه میکنند که آن اثر هنری چه تاثیری بر ذهنشان ایجاد میکند و میخواهند این اثر را در خودشان جستجو کنند یا کسانی که اصلا نمیخواهند به این مهم بپردازند و به نوعی آن ایجاد حس را انکار میکنند.
وی افزود: در این نمایش شاهد درونیات فردی هستیم که با این تکنیکهای بصری برای مخاطب تصویر میشود. به جز چند مورد کوچک فکر میکنم "فرکانس" توانست در پرداخت به حافظه اشیاء موفق باشد. ولی باید برای من مخاطب ضرورت گذاشتن هدفونهای مخصوص تماشاگران ثابت شود و تا ثابت نشود، من مخاطب نسبت به آن مقاومت نشان میدهم.
این مدرس دانشگاه به خاصیتهای هنر تلفیقی در تحریک حواس پنجگانه مخاطب پرداخت و تصریح کرد: "فرکانس" همه حواس مخاطب را درگیر کرد، حتی حس بویایی را و فقط به حس لامسه کاری نداشت. چرا که فضای شیزوفرنیای جنگ، ملموس نیست. این فضا باید از دورن مخاطب بگذرد تا بتواند آن را لمس کند. شخصیت اول "فرکانس" کسی را لمس نمیکند. چرا که حس لمس کردن ممکن است همه چیز را خراب کند.
در ادامه عباس جمالی در مورد ضرورت استفاده از زیرنویس فارسی متن و روایت انگلیسی آن در هدفونها توضیح داد: این چیزی نبود که در متن باشد اما در تمرین به آن رسیدیم. این قصد وجود داشت که بخواهیم یک فاصلهای بین تماشاگر و کاراکتر در بین صحنهها ایجاد کنیم. متنی که شنیده میشود شبیه صداهایی است که در زندگی روزانه بسیار از رسانهها شنیده میشود اما نسبیتی هم با ما ندارند.
وی همچنین در مورد استفاده از تجربیات دیگران در اجرای "فرکانس" گفت: ما تجربیات دیگران در استفاده از تکنولوژیهای صوتی و بصری را دیده بودیم اما تجربیات ایشان را عینا مورد استفاده قرار ندادیم بلکه از تجربیات ایشان، برای کار خودمان ایده گرفتیم و فکر میکنم این اصلا ایرادی ندارد. ولی این باید در تمرین و تجربه، پرورش یابد. فکر میکنم ما توانستهایم به آن اندازههایی که در ذهن داشتیم نزدیک شویم.
