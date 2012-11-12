کتابدار نمونه لرستان در جشن ملی کتاب تجلیل می شود

تیمور احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتابدار نمونه استان لرستان در جشن ملی کتاب که با حضور رئیس جمهور برگزار می شود مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

وی از معرفی "سمیرا امیری" به عنوان کتابدار نمونه لرستان خبر داد و بیان داشت: در جشن ملی کتاب این کتابدار نمونه لرستان لوح تقدیر خود را از رئیس جمهور دریافت خواهد کرد.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد نسخه های کتاب در کتابخانه های عمومی استان اشاره کرد و گفت: تا قبل از دولت نهم حدود 250 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی لرستان وجود داشته است.

احمدوند تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 470 هزار نسخه کتاب در سطح کتابخانه های عمومی لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه قبل از دولت نهم به ازای هر 100 نفر 16 جلد کتاب در کتابخانه های عمومی لرستان وجود داشت ادامه داد: در حال حاضر به ازای هر 100 نفر جمعیت 27 جلد کتاب در سطح کتابخانه های عمومی لرستان وجود دارد.