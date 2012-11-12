مگر خورشید تعریف دارد که شعر انقلاب داشته باشد؟/ شرمنده خدا هستم

یوسفعلی میرشکاک، شاعر، نویسنده، طنزپرداز و منقد در آستانه اختتامیه دومین جشنواره شعر انقلاب اسلامی با حضور در خبرگزاری مهر و به پاس بیش از سه دهه فعالیت مستمر در عرصه فرهنگ و ادب مورد تجلیل قرار گرفت و دقایقی را نیز به سئوالات خبرنگار مهر پاسخ گفت.
وی در این نشست و در پاسخ به سئوالی درباره تعریفش از شعر انقلاب اسلامی، سه دهه پس از وقوع آن اظهار کرد: ما چرا باید دنبال تعریف پدیدهها باشیم؟ خورشید تعریف ندارد، روز و شب هم تعریف ندارد. شیئیت شی، ظهور و بروز آن است که آن را تعریف میکند.
میرشکاک ادامه داد: ویژگیهای شعر انقلاب این است که راهبرد دارد به تعریف آن و سمت و سویی برای تعریف آن مشخص میکند. شعر انقلاب امری بود که شاعران مسلمان انقلابی را با فرهنگ دینی گذشته پیوند داد و گسست پیش آمده از مشروطه تا سال 57 را از بین برد و دوباره ارتباط آنها را با شاعرانی چون عمان سامانی و محتشم کاشانی برقرار کرد. این شعر به وجه شیعی و انقلابی کلمه شاعر را در کنار مردم، انقلاب، امام (ره) و رزمندگان قرار داد و زبان، تصاویر و توانمندی او را در اختیار این حرکت و مسیر واقع کرد. بنابراین من تعریف شعر انقلاب را همین میدانم.
این شاعر و نویسنده تاکید کرد: شعر انقلاب به آرمانهای انقلاب و شهدا و رزمندگان و بازماندگان آنها و مجموعه بسیار وسیع آنها وابسته است و خب طبیعی است که نمیشود آنها را ذیل یک تعریف گنجاند. در کنار این باید بپذیریم که نفس شعر تعریفناپذیر است. اگر برای شعر تعریفی کلیشهای قائل باشیم، شاید به حافظ قابل اطلاق باشد، اما به شعر نیما و اخوان خیر. اما شعر، شعر است. تعریفش همان ظهوری است که در عالم و ساحت زمان دارد و ویژگی خودش را با خودش میآورد.
وی گفت: شعر انقلاب در کنار اینکه در کنار اشعار و وقایع گذشته مینشیند، گواهی میدهد که چه وقایع و رویدادهایی در طول این 34 سال بر این کشور و مردمش رفته است؛ بنابراین شاعران به عنوان گواهان همیشگی تاریخ مطرحاند.
میرشکاک در بخش دیگری از این گفتگو اظهار کرد: من از کارنامه خودم راضی نیستم و آن را ناقص میدانم؛ هرچند که خودم مقصر نبودم. من حتی از زن و فرزند خودم هم شرمندهام که نتوانستم برایشان مسکنی تهیه کنم. من کل زندگیام را وقف آرمانهای خودم کردم و اندک اندک در این سیر خودم هم جا ماندم. الان اغلب اوقات فرصت مدافعه از این آرمانها را هم پیدا نمیکنم و از این بابت از خدا و خودم شرمندهام.
وی تصریح کرد: شرمنده دیگران نیستم که نه تنها به من کمک نکردند که غالبا چوب هم لای چرخ من گذاشتند؛ چون توقع داشتند مطابق اندیشه آنها فکر کنم و قلم بزنم.
میرشکاک ادامه داد: یکی از آرمانهای من دست کم نوشتن یک رمان درباره انقلاب اسلامی بود که زندگی سه نسل از مردم انقلاب در آن مطرح میشد. جلد اول این کتاب را هم حتی نوشتم، ولی در سفرم به استان فارس گم شد. بعد از آن هم نه از حیث ذهنی و نه از حیث مادی این امکان فراهم نشد که این تجربه را تکرار کنم.
