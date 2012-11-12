سعید شیرینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت حضور استفان آپیا در تیم پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق هماهنگی که بین مسئولان باشگاه پرسپولیس و مدیر برنامه های استفان آپیا صورت گرفه بود برای ارزیابی عملکرد فنی این بازیکن غنایی وی به مدت سه روز در تمرینات تیم پرسپولیس شرکت کرد.

وی در همین خصوص افزود: بنابراین پس از گذشت سه روز توافق شده آپیا دیگر در تمرین امروز پرسپولیس شرکت نکرد تا تکلیف وی مشخص شود.

سرپرست تیم پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تکلیف این هافبک غنایی به طور قطعی مشخص می شود، گفت: قرار است عصر دوشنبه در نشستی که بین مدیر عامل باشگاه و مدیر برنامه های آپیا برگزار می شود تکلیف این بازیکن برای پوشیدن پیراهن تیم پرسپولیس مشخص شود.

وی در خصوص صحبت هایی که در برخی از رسانه ها مبنی بر بیماری آسم استفان آپیا و سایر موارد پزشکی مربوط به این بازیکن مطرح شده، گفت: ما طی سه روز گذشته این موضوع را به خوبی بررسی کرده و به اطلاع مدیر عامل باشگاه نیز رسیده است اما فعلا تا پایان نشست امروز در خصوص این موضوع نمی خواهم صحبت کنم.

شیرینی در مورد ارزیابی فنی مانوئل ژوزه از آپیا نیز گفت: مانوئل ژوزه نظر خود را در مورد وضعیت فنی فعلی آپیا داده و نظر وی نیز در اختیار مدیر عامل باشگاه قرار گرفته است.