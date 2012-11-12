20 هزار جوان عضو جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف ‌زاده در نشست دبیران کانون های دانشجویی، طلاب، روستایی و آزاد با تبریک سالروز تاسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: توسعه مشارکت جوانان در تصمیم ‌گیری‌ها و فعالیت‌های مربوط به خود و تربیت و آموزش جوانان به منظور آماده ‌سازی آنان در انجام خدمات امداد و عام ‌المنفعه از مهم ‌ترین اهداف تشکیل این معاونت است.

وی ادامه داد: عضوگیری از جوانان و داوطلبان و سازماندهی آنان در گروه‌‌ها، آموزش جوانان و نوجوانان در زمینه امداد و کمک‌های اولیه به منظور کسب آمادگی و شرکت در فعالیت‌های امدادی، ایجاد توسعه فضای مناسب به منظور غنی ‌سازی اوقات فراغت جوانان و ارائه خدمات اجتماعی به جوانان آسیب ‌دیده از وظایف مهم سازمان جوانان جمعیت هلال احمر است.

معاون جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی شاد بودن را یکی از لازمه ‎های جوانی عنوان کرد و یادآور شد: جوان باید شاد، سرزنده، پرانرژی و باانگیزه باشد که اگر غیر از این بود نمی‎تواند به مردم خدمت و از آنها رفع نیاز کند و حتی نمی ‎تواند در کمک به هم‌ نوع و فعالیت بشردوستانه دخیل باشد.

عارف ‌زاده با بیان اینکه شاد بودن تعارضی با فعالیت کردن ندارد، گفت: انرژی و شادمانی این قوت را به انسان می‎دهد تا در ارائه خدمت به خوبی وارد عرصه شده و با ایثار و ازخودگذشتگی به هم ‎نوعان خویش کمک کند.

وی از فعالیت‌ 70 کانون جوانان در سطح استان خبر داد و افزود: از این تعداد کانون جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی 16 کانون روستایی، 15 کانون طلاب، 13 کانون آزاد و 26 کانون دانشجویی در سطح استان فعالیت می ‌کنند.

خدمات رسانی 20 داوطلب هلال احمر نهبندان به روستاییان

سرپرست جمعیت هلال احمر نهبندان گفت: 20 دواطلب جمعیت هلال احمر نهبندان در قالب طرح داوطلب کار روستا به اهالی روستای چاهداشی این شهرستان خدمت ‌رسانی کردند.

حسین رضایی با اشاره به طرح داوطلب کار روستا اظهار کرد: این طرح از سوی حوزه داوطلبان جمعیت هلال احمر نهبندان به منظور کمک ‌رسانی به سالمندان، نیازمندان و کشاورزان روستایی انجام می‌ شود.

وی با بیان اینکه این طرح نخستین بار از سوی داوطلبان هلال احمر برگزار می شود، افزود: تاکنون حدود 20 داوطلب هلال احمر نهبندان برای کمک ‌رسانی و خدمت به مردم روستای چاهداشی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

رضایی توسعه و تقویت خانه‌ های داوطلبی روستایی را از مهم ‌ترین اهداف این طرح خواند و اظهار کرد: ترویج فرهنگ خدمت ‌رسانی در بین روستاییان، خدمت ‌رسانی به روستاییان نیازمند و محروم، کارآفرینی و کمک به خودکفایی روستاییان از اهداف دیگر این طرح است.

وی ادامه داد: بعد از شناسایی خانواده‌های نیازمند در روستای چاهداشی داوطلبان جمعیت هلال احمر این شهرستان در امر برداشت محصول پنبه به خانواده‌های نیازمند کمک کردند.