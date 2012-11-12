۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۴

روزنامه نگار آمریکایی:

راهکار بحران سوریه گفتگو است

روزنامه نگار آمریکایی ضمن به سخره گرفتن سیاستهای ترکیه در قبال سوریه راهکار بحران این کشور را گفتگو دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، توماس فریدمن با اشاره به سیاستهای احمد داود اوغلو وزیر خارجه در قبال همسایگان ترکیه این سیاستها را به باد سخره گرفت.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حل بحران سوریه از طریق گفتگو افزود: ترکیه در اتخاذ مواضع علیه سوریه شتابزده عمل کرد زیرا می توانست نقش میانجی گرایانه داشته باشد.

فریدمن بیان کرد: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تمام توجه خود را بر روی اقتصاد آمریکا متمرکز کرده است و به خواسته های ترکیه علیه سوریه توجه چندانی نشان نمی دهد و بنابرین آنکارا نباید انتظاری از واشنگتن داشته باشد.

وی افزود: آمریکا سرگرم اوضاع داخلی خود است و خود را درگیر سوریه نمی کند.

