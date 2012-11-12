۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

لایحه افزایش مرخصی زایمان به مجلس می رود

لایحه افزایش مرخصی زایمان به مجلس می رود

رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت، از ارائه لایحه افزایش مرخصی پس از زایمان به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حامد برکاتی اظهار داشت:‌ لایحه افزایش مرخصی پس از زایمان با امضای وزیر به دولت رفت و طی 8، 9 جلسه در کمیته فنی کمیسیون فرهنگی اصلاح شده و نظر سایر ارگانها در آن اعمال شد که پس از تصویب به مجلس می رود.

وی افزایش پاس شیردهی از یک ساعت به دو ساعت را از موارد مورد تاکید در این لایحه عنوان کرد و گفت: مادران می توانند تا یک سالگی 2 ساعت و بعد از یک سالگی نیز یک ساعت از پاس شیردهی استفاده کنند.

برکاتی در خصوص میزان مرخصی برای پدر و مادرانی که نوزاد دو قلو دارند نیز گفت: در این لایحه برای پدران نوزادان دو قلو یک ماه و مادران آنها نیز 12 ماه مرخصی در نظر گرفته شده است.

