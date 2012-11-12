به گزارش خبرگزاری مهر، عادل علایی افزود: در 7 ماه اول سال جاری بیش از 3 هزار میلیارد تومان به منظور هزینه خدمات درمانی بیمه شدگان و مستمری‌بگیران در درمانگاه‌ها و بیمارستانهای کشور توسط این سازمان پرداخت شده است .

مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به فعالیت‌های این سازمان برای افزایش کیفیت خدمات در سالهای اخیر تصریح کرد: با افتتاح شعبه بشرویه همه خدمات مربوط به بیمه‌شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان در این شعبه انجام و مشکل رفت و آمد به شهرستان‌های مجاور برای استفاده از خدمات بر طرف می‌شود.

مدیرکل تامین ا جتماعی خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: از جمعیت 660 هزار نفری این استان، در حال حاضر 250 هزار نفر از تعهدات بلند و کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی هستند.

سید علی اصغر محمودی با بیان اینکه 8 هزار نفر در شهرستان بشرویه مشمول تامین اجتماعی هستند، افزود:باتوجه به اینکه بیش از 80 درصد مردم این شهرستان در بخش کشاورزی فعالیت می کنند، کارگران شاغل در این بخش می‌توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی به خانواده بزرگ این سازمان بپیوندند.