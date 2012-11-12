به گزراش خبرنگار مهر، حامد تفرشی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی که در سالن جلسات شهرداری منطقه یک کرج برگزار شد، با بیان اینکه طلاق و اعتیاد مانند اثر انگشت منحصر به فرد است، اضافه کرد: در واقعیت خیانت و اعتیاد به تنهایی عامل طلاق نیست.

کارشناس روانشناس سازمان بهزیستی تصریح کرد: در خیلی از خانواده ها اعتیاد و خیانت را مشاهده می کنیم ولی زوج ها در حال ادامه زندگی هستند و امروزه علت طلاق مجهول است.

مجری طرح بهزیستی در مجتمع خانواده با اشاره به اینکه کرج یک شهر مهاجر پذیر است، افزود: این افراد مهاجر وقتی مشاهده می کنند که کار و درآمد در شهرشان خوب نیست به خوابگاه تهران که کرج است مهاجرت می کنند.



بالا بودن آمار طلاق کرج به دلیل مهاجرت است



تفرشی گفت: اکثر مهاجرها در شهرهای دیگر ازدواج و در کرج طلاق می گیرند بنابراین آمار طلاق در کرج بالا و ازدواج در دیگر شهرها با کرج متفاوت می شود.



وی ادامه داد: کرج میزان مهاجر پذیری و آسیب پذیری بالایی دارد، و طرح صیانت از نهاد خانواده در حال اجرایی شدن است.



فاصله مکان زندگی فقیر و غنی نشین کرج یک خیابان است



کارشناس روانشناس سازمان بهزیستی گفت: فاصله مکان زندگی فقیر و غنی نشین کرج یک خیابان است مانند اسلام آباد و عظیمه ، آق تپه و مهر شهر که آسیب مانند کنش های مولکولی می توانند منتقل شوند.

وی با اشاره به اینکه طرح در اسلام آباد و پارک ایران زمین کرج اجرای می شود، اظهار داشت: ساختار طرح چهار بند آموزشی، مهارت های زندگی در قالب های مختلف به صورت فردی و جمعی و تورهای آموزشی در رده های سنی مختلف در نظر گرفته شده است.



تعداد زیاد مراکز ترک اعتیاد مشکل آفرین شده است



مجری طرح بهزیستی در مجتمع خانواده با بیان اینکه بحث پیشگیری درمان و کاهش آسیب ها را داریم، اضافه کرد: یکی از معضلات و مشکلات که در زمینه اعتیاد وجود دارد وجود "ان جی او" های بسیار زیاد است.



کارشناس روانشناس سازمان بهزیستی گفت: اعتیاد کنترل است و درمان قطعی نیست بنابراین باید به فرد معتاد آموزش دهیم که کنترل کند.