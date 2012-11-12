به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در پیامی به شرکت کنندگان در اجلاس بین المللی سلامت دهان و دندان بر پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان تاکید کرد.

وزیر بهداشت در این پیام آورده است: سلامت دهان بخش مهمی از سلامت عمومی انسان می باشد، بنابراین همه امکانات باید برای حفظ و ارتقای سلامت دهان بسیج شوند.

وحید دستجردی در این پیام افزوده است: امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی که منجر به استفاده از دستگاههای پیشرفته شده ، هزینه های درمان افزایش یافته و بیماریها هم بیشتر و برخی صعب العلاج شده اند.

وی بیان کرد: اکنون وضعیت اقتصادی کشورها دچار مشکل شده و مردم قادر به تامین هزینه های درمان نیستند، بنابراین پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان ضروری است.

دستجردی در ادامه پیام خود اظهارداشته است: در دین اسلام بر سلامت دهان و دندان تاکید شده که باید از این آموزه ها استفاده شود و علاوه بر این سیاستگذاری بیمه های سلامت بر اساس ارایه خدمات سلامت و نه درمان و همچنین تاکید بر آموزشهای حفظ سلامت از سنین کودکی و فرهنگ سازی از خردسالی، شیوه هایی هستند که می توان با استفاده از آنها سلامت دهان و دندان را ارتقا داد.

اجلاس بین المللی مسئولان عالی رتبه حوزه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت برای تصویب برنامه استراتژیک منطقه ای ارتقای سلامت دهان و دندان از 22 تا 24 آبان ماه جاری در شیراز برگزار می شود.