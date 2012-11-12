۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

چراجی:

کالا برگ های نفت سفید سهمیه آبان ماه در گیلان اعلام شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان از اعلام کالا برگ های نفت سفید سهمیه آبان ماه جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین چراجی افزود: سهمیه نفت سفید برای مناطق فاقد گاز طبیعی و صعب العبور به میزان 220 لیتر برای خانوارهای عادی و 440 لیتر برای مناطق صعب العبور است.

وی اظهارداشت: کالا برگ شماره 307 برای خانوارهای یک نفره و دو نفره، 207 برای خانوارهای سه و چهار نفره، 507 برای خانوارهای پنج و شش نفره و 107 برای خانوارهای هفت نفره و بالاتر اعلام شده است.

وی با بیان اینکه از بیست و دوم آبان ماه در تمامی نمایندگی های فروش نفت سفید در استان این کالا برگ ها قابل وصول است، یادآور شد: کالا برگ های شماره 323، 223، 123 و 523 که در مهر ماه سال جاری اعلام شده بود نیز تا دوازدهم آذر ماه امسال قابل وصول هستند.

کد مطلب 1741984

