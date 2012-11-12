کالا برگ های نفت سفید سهمیه آبان ماه در گیلان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین چراجی افزود: سهمیه نفت سفید برای مناطق فاقد گاز طبیعی و صعب العبور به میزان 220 لیتر برای خانوارهای عادی و 440 لیتر برای مناطق صعب العبور است.

وی اظهارداشت: کالا برگ شماره 307 برای خانوارهای یک نفره و دو نفره، 207 برای خانوارهای سه و چهار نفره، 507 برای خانوارهای پنج و شش نفره و 107 برای خانوارهای هفت نفره و بالاتر اعلام شده است.

وی با بیان اینکه از بیست و دوم آبان ماه در تمامی نمایندگی های فروش نفت سفید در استان این کالا برگ ها قابل وصول است، یادآور شد: کالا برگ های شماره 323، 223، 123 و 523 که در مهر ماه سال جاری اعلام شده بود نیز تا دوازدهم آذر ماه امسال قابل وصول هستند.