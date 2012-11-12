تلاش مدال آوران پاراالمپیک در اراده ملت بلوغ ایجاد کرد/ وعده لاریجانی به ورزشکاران

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر لاریجانی بعدازظهر دوشنبه در مراسم تقدیر از مدال آوران پاراالمپیک 2012 لندن که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد طی سخنانی از تلاش این افتخارآفرینان سپاسگزاری کرد.

لاریجانی خطاب به مدال آوران گفت: کار شما در اراده ملی کشور اثر گذار است . یک عامل پیشرفت کشورها داشتن اراده قوی است. اگر ملتی در راه اراده ای محکم باشد، با سرعت زیاد حرکت می کند. بسیاری از کشورها منابع زیادی مانند نفت و گاز دارند اما صاحب تکنولوژی نیستند و نمی توان گفت که توسعه یافته اند اما اگر در بطن زندگی اجتماعی آنها ورود پیدا کنید می بینید که از یک فقدان رنج می برند و آن نداشتن اراده قوی به سوی پیشرفت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه های مختلف از ارده قوی برخوردار بوده و یکی از این صحنه ها، دفاع مقدس بود. شرایط سختی بود و یک دفاع عادی نبود. ملت ایران با مجموعه وسیعی از کشورها مواجه شد اما چون اراده قوی در این کار داشت موفق شده است.

لاریجانی ادامه داد: حال صحنه عوض شده و صحنه پیشرفت علمی و فرهنگی کشور را شاهدیم البته برای این کار در صحنه بین المللی سنگ اندازی کم نیست زیرا اگر این ملت با این اراده پیشرفت کند و در جایگاهی قرار گیرد، دیگر نمی توانند به آن طمع کنند.

نماینده مردم قم تصریح کرد: کار شما کاملا به ملت نشان داد که افرادی که مشکلاتی در زندگی دارند در میدان مبارزه کارهای شگفت آور می کند بنابراین کار شما علاوه بر اینکه مایه مباهات و افتخارآفرین است، نام ایران و انقلاب اسلامی را بزرگ کردید. کار شما در اراده ملت بلوغ ایجاد کرد و نشان داد که می توان راه سخت را با اراده مستحکم طی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد افتخار آفرینان پارالمپیک در آینده ، موفق تر از گذشته گام بردارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان ملت پشتوانه قهرمانان ورزشی هستند و حتما در بودجه سال آینده برای تسهیل در امور ورزشکاران تدابیری اندیشیده خواهد شد.

به گزارش مهر لاریجانی در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از ورزشکاران مدال آور پارالمپیک قدردانی کرد و این ورزشکاران در پایان مراسم با رئیس مجلس عکس یادگاری گرفتند.