به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی که در سفری دو روزه نشست هایی را برای سروسامان دادن به وضعیت تیم گهر دورود به استان لرستان داشت، از مسئولان این استان خواست با اتحاد و همدلی زمینه ای را فراهم کنند که بازی های این تیم به جای تهران یا کرج در یکی از شهرهای استان لرستان برگزار شود.

هدایتی در این سفر ضمن ملاقات با مسئولان نهادها و سازمان های مختلف استان لرستان، دیداری نیز با حجت الاسلام میرعمادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه لرستان و همچنین حبیب الله دهمرده استاندار این استان داشت و پیرامون آخرین وضعیت ورزشگاه دورود با آنها گفتگو کرد.

مالک باشگاه های استیل آذین و ملوان که گهر را توسط برادرش خریداری کرده است، در دیدارش با مسئولان این استان از آنها خواست به خاطر مردم فوتبالدوست لرستان به توافق برسند تا یکی از شهرهای استان که امکانات مناسب تری دارد میزبان بازی های گهر شود.

حسین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید موارد فوق گفت: در این سفر علاقمندان به فوتبال در شهرهای مختلف از ما می خواستند که زمینه ای را فراهم کنیم که گهر در لیگ برتر باقی ماند. برای آنها مهم باقی ماندن گهر در لیگ برتر بود نه اینکه بازی های این تیم در کدام شهر برگزار شود.

وی تاکید کرد: به خاطر احترامی که برای مردم فوتبال دوست و عاشق لرستان قائل هستم استیل آذین را از ابتدای نام گهر برداشتم تا این تیم با نام گهر دورود لرستان به فعالیتش ادامه دهد. علاقمندان لرستانی عاشقان واقعی فوتبال هستند که کیلومترها راه می آیند تا بازی های تیمشان را در ورزشگاه دیگری تماشا کنند.

هدایتی ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در چند روز گذشته مبنی برایجاد دوستی و وفاق ملی برای از بین بردن توطئه ها ودست های پشت پرده خارجی من از علاقمندان به فوتبال می خواهم این فرمایشات را سرلوحه کار خود قرار دهند. امیدوارم با همدلی در بین چهار شهر بروجرد، کوهدشت، درود و خرم آباد شرایطی فراهم شود که همه دست در دست هم دهند تا گهر در لیگ برتر بماند و روز به روز موفق تر باشد.

مالک باشگاه استیل آذین در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است تیم داتیس را هم خریداری کنید گفت: یکی از مواردی که در سفر به لرستان با من در میان گذاشتند کمک مالی به تیم داتیس بود تا بتواند در مسابقات لیگ شرکت کند که ما قول دادیم به آنها کمک مالی کنیم و بحث خریدن این تیم مطرح نیست.

حسین هدایتی در مورد آخرین وضعیت ورزشگاه دورود نیز گفت: در این سفر بازدید کاملی از این ورزشگاه داشتیم که متاسفانه شرایط هنوز برای میزبانی گهر در دورود فراهم نیست و مسئولان استان باید زمینه را فراهم کنند که بازی های این تیم در یکی از شهرهای لرستان برگزار شود. امیدواریم این مشکل هم بزودی حل شود.