قصد دشمنان از هجمه های فرهنگی، شکست عزم و اراده ملت ماست

سردار محمد نظر عظیمی ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر در محل سالن اجتماعات سپاه نبی اکرم (ص) کرمانشاه برگزار شد امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه آحاد مردم در سطح جامعه دانست و گفت: بر همه لازم و ضروری است که در این راه پویا و با قدرت تمام عمل کرده و باعث زدودن ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی در جامعه شوند.

وی افزود: کانال های ماهواره ای و سایت های مختلفی که از سوی بیگانگان راه اندازی شده ارزش های فرهنگی و انقلابی مارا نشانه گرفته اند.

فرمانده سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه ادامه داد: مسلما بخش زیادی از هجمه های وارد شده به ملت ما ناشی از فعالیت های مستمر این رسانه هاست اما بخش دیگر آن ناشی از غفلت مسئولین است.

عظیمی با اشاره به اینکه در انجام هر کاری مسلما نقایصی وجود دارد گفت: ستاد امر به معروف نیز به طور کامل در انجام وظایفش موفق نبوده چرا که اگر این موفقیت وجود داشت شاهد ناملایماتی در وضعیت فرهنگی و اجتماعی نبودیم اما تمام تلاش ما در جهت بهبود و ارتقا این امر است و مسلما اگر این نهاد فعالیت نمی کرد شاهد وضعیت نامطلوبتر از حال حاضر بودیم.

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم گفت: هیات های مذهبی و عزاداری باید موازین اسلامی را رعایت کنند و در عزاداری ها متناسب با نظر علما و مراجع عمل کنند که در همین راستا نیز نشستی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و اعضای هیات ها برگزار خواهد شد و توجیه های لازم به آنان ارائه می شود.