ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی/ کاهش زمان ترخیص کالا در گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد در نشست هم‌ اندیشی با فعالان اقتصادی، اعلام کرد: میانگین زمان انجام امور گمرکی ترخیص کالا در سال‌ جاری 15 درصد کاهش یافت که این امر کمک مؤثری در کاهش هزینه صاحبان کالا و فعالان اقتصادی خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد، اظهارداشت: در انجام تشریفات گمرکی تعداد زیادی از سازمان‌ها دخیل هستند که مجموعه فعالیت آنها منجر به ترخیص کالا از گمرک می‌شود، اما از هر کسی که بپرسید مشکل شما در این زمینه چیست، گمرک را معرفی می‌کند، ولی این را نمی‌گوید که چرا کالا در گمرک مانده است، به همین دلیل باید گفت که گمرک مظلوم واقع شده است.

معمارنژاد افزود: گمرک در سال‌جاری اقداماتی را برای کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص کالا و هزینه آن شروع کرده است. طبق ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان‌هایی که متولی یک فرآیند هستند باید هماهنگ باشند و در مورد زمان انجام تشریفات به مردم اطلاع ‌رسانی کنند. ما از ابتدای امسال بارها این بحث را با مسئولان سازمان‌هایی که مجوز صادر می‌کنند داشتیم که طبق این ماده شما باید حداقل و حداکثر زمانی را که برای صدور مجوز فنی لازم دارید اعلام کنید تا ما آن را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه سازمان ملی استاندارد، بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی چند روز قبل این زمان‌ها را به ما اعلام کردند و ما بزودی درباره آنها اطلاع‌رسانی خواهیم کرد که به ‌طور مثال برای صدور مجوز استاندارد چقدر زمان لازم است.

رئیس کل گمرک، اظهارداشت: البته ما هم اکنون نیز از سیستم‌هایی برخوردار هستیم که می‌توانیم تک ‌تک اظهارنامه‌ها را بررسی کنیم و ببینیم چه موقع ثبت شده و چه زمانی ترخیص شده است. این زمان از 2 ساعت و 2 روز تا 100 روز و 120 روز در نوسان است که پس از بررسی‌های لازم، معلوم شد طولانی شدن مدت به گمرک ربطی ندارد.

وی با اشاره به اینکه گزارش زمان‌سنجی به‌ طور ماهانه در گمرک تهیه می‌شود و این گزارش زمان‌های صرف شده در مسیرهای سبز، زرد و قرمز را به ما نشان می‌دهد، گفت: در 7 ماهه سال‌جاری، متوسط زمان ثبت اظهارنامه تا مرحله ارزیابی در مسیر سبز 10 ساعت (حدود یک روز) در مسیر زرد 150 ساعت (حدود 6 روز) و در مسیر قرمز 178 ساعت (حدود 7 روز) بوده است که این رقم‌ها در مقایسه با سال گذشته نشان‌دهنده کاهش زیادی است، به‌ طوری که در سال 90 در مسیر سبز زمان مزبور 17 ساعت، در مسیر زرد 157 ساعت و در مسیر قرمز 209 ساعت بوده و به‌ طور متوسط هم اکنون 15 درصد در گمرک و سایر سازمان‌ها کاهش پیدا کرده که من اعتقاد دارم این ساعت‌ها هنوز هم بسیار بالا است و باید کاهش یابد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت استقرار یک سیستم مؤثر برای تفکیک افراد صحیح‌العمل و متخلف در گمرک گفت: این امر به اطلاعات عمیق و گسترده‌ای از فعالیت فعالان اقتصادی نیاز دارد. ما یک بانک اطلاعاتی در این زمینه در گمرک به‌ وجود آوردیم که آن را به مرور فعال خواهیم کرد، براین اساس اگر یک فعال اقتصادی فعالیتش 5 بار منجر به اخذ جریمه شود با وی برخورد خواهد شد.

معمارنژاد خاطرنشان کرد: ما به ‌طور جدی به دنبال این هستیم به کسانی که مرتکب تخلف گمرکی می‌شوند تسهیلات ندهیم، عدم پذیرش تضمین و ندادن مجوز ترخیص نسیه از جمله این تصمیمات است و برعکس در نظر داریم برای افراد خوشنام طول زمان ضمانت‌نامه‌ها را افزایش دهیم و میزان ترخیص نسیه را بیشتر کنیم. این چیزی است که الان تحت عنوان فعالان اقتصادی خوشنام روی سایت گمرک قرار دارد.

رئیس کل گمرک گفت: 6 شاخص است که اگر فعالان اقتصادی حائز آن باشند در زمره کسانی خواهند بود که گمرک به آنها اعتماد کامل دارد و بسیاری از تسهیلات را در اختیارشان قرار خواهد داد.

وی به طرح جامع گمرک نوین اشاره کرد و افزود: شما به عنوان فعالان اقتصادی به دنبال تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی کالاهای خود هستید و گمرک نیز به دنبال دقت، کنترل و نظارت است. جمع این دو بسیار مشکل بوده و به همین خاطر ما در پی ایجاد مکانیسمی هستیم که سرعت و دقت را توامان داشته باشد.

معمارنژاد با اشاره به مسائل اخیر بازار ارز و ایجاد برخی محدودیت‌ها در واردات و صادرات کالا، گفت: به دو دلیل محدودیت های صادراتی و وضع عوارض بر صادرات در نظر گرفته است، یکی صادرات عین کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع توسط عده ای از صادرکنندگان که در این زمینه از سوی دولت تقاضا برای سیاست گذاری و کنترل وجود داشت و دیگر اینکه با توجه به افزایش نرخ ارز و مقرون به صرفه شدن صادرات اکثر کالاها، تولیدکنندگان داخل در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز خود با مشکل مواجه شدند و تقاضای محدودیت در صادرات اینگونه کالاها را داشتند.