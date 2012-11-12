آغاز طرح بهبود کیفیت زعفران در قاین/تولیدکنندگان زعفران کد می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن احتشام در بازدید از مراحل اجرایی این طرح اظهارداشت: پس از اجرای موفق این طرح در سال گذشته، در سالجاری این طرح به صورت گسترده اجرا می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را بهبود کیفی زعفران ایران دانست و بیان کرد: در قالب این طرح مراحل برداشت و جداسازی زعفران به صورت استاندارد اجرا می شود و از ناخالصی های زعفران کاسته خواهد شد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه زعفران قائنات حرف اول را در بازار می زند و اجرای این گونه طرح ها باید با جدیت بیشتری پیگیری شود، تاکید کرد: همان گونه که نتایج اجرای پایلوت طرح در سال گذشته نشان داد با اجرای این طرح استانداردهای تولید زعفران مرغوب رعایت می شود و صادرات زعفران نیز بهتر خواهد شد.

احتشام به تفاوت قیمتی زعفران تولید شده در این شیوه اشاره کرد و اظهار داشت: زعفران های تولیدی در قالب این طرح به علت کیفیت بالایی که دارد با اختلاف قیمتی حداقل 200هزار تومان در بازار خریداری می شود.

تولید کنندگان زعفران کد می گیرند

مسئول اجرایی طرح بهبود کیفیت و شناسه تولید زعفران ایران در استان خراسان جنوبی به فرایند اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح پایگاه های فراوری زعفران به صورت مردمی در روستاها راه اندازی می شود و عملیات فراوری زعفران در این پایگاه ها انجام می شود.

محمد علی شوشتری، با اشاره به اینکه جداسازی و فراوری زعفران در این پایگاه ها از استانداردهای خاصی تبعیت می کند افزود: رعایت نکات بهداشتی و خشک کردن اصولی و سریع زعفران با دستگاه های خشک کننده از جمله این استاندارد هاست.

وی به شناسه تولید زعفران اشاره کرد و گفت: به زعفران تولیدی در هر پایگاه یک کد 15 رقمی داده می شود که کلیه مشخصات محصول شامل، نام تولید کننده، روستای محل تولید، سال تولید و مشخصات مزرعه را همراه دارد.

مسئول اجرایی طرح بهبود کیفیت و شناسه تولید زعفران ایران در استان خراسان جنوبی، تاکید کرد: کد 15 رقمی زعفران شناسنامه محصول است و مانع تقلب در زعفران خواهد شد و زعفران باکیفیت از بی کیفیت را جدا می کند.

به گفته وی طرح بهبود کیفیت و شناسه تولید زعفران ایران از طرف شورای ملی زعفران ایران و با همکاری، مدیریت جهادکشاورزی قاینات، شبکه بهداشت و درمان قاین، بنیاد توسعه فرهنگی سپهر قاین، بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، کانون دانش و صنعت زعفران استان و اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی و همراهی شوراهای اسلامی و دهیاری ها برگزار می شود.