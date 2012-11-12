انتقاد دادستان ازبیانیه خانواده هاشمی/ خیلی به این زندانی امتیاز دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در سی و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به انتشار بیانیه خانواده هاشمی اظهار داشت: خانواده آقای هاشمی چندی قبل با صدور بیانیه ای چند مطلب را مطرح و نسبت به بردن مریض از بیمارستان به اوین مطالب منتشر شده در رسانه ها و اقدامات بازپرسی مطالبی را مطرح کردند. باید بگویم که دوست داریم به هر زندانی تا جایی که ممکن است توجه شود اما فراهم کردن آنچه که خانواده های زندانیان می خواهند برای ما مقدور نیست. البته باید بگویم خیلی به این زندانی از زمان بازداشت تا بیمارستان امتیاز داده شد، که اگر برای ما مقدور بود به مابقی نیز تعلق می گرفت.

وی ادامه داد: خیلی به وی امتیاز داده شد، اگرچه یک ماه بازداشت وی در انفرادی درست است، ولی او با خانواده ملاقات و چندین بار نیز با اعضای خانواده تماس تلفنی داشتند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد گله خانواده هاشمی از رسانه ها گفت: صرف نظر از تعابیر فردی که متهم است و هنوز حکمی برای وی صادر و این حکم قطعی نشده است، نباید در رسانه ها موضوع مطرح شود البته این موضوع صرف نظر تعابیری است که خانواده هاشمی بکار بردند که آن را تایید نمی کنم.

محسنی اژه ای در مورد تحقیق از متهم نیز اظهار داشت: متهم مدعی است دلایل جرم به من گفته نشده است اگرچه بازپرس مستنداتی برای خود دارد و براساس مستندات به اتهام توجه دارد، از ناحیه بازپرس اتهاماتی متوجه متهم بوده که هنوز پرونده در مرحله تحقیقات است.

وی با اشاره به بستری شدن مهدی هاشمی در زندان افزود: این فرد در تماس با خانواده خود اظهار می کند که دارای ناراحتی قلبی است که بلافاصله بازپرس به زندان دستور می دهد تا پزشک زندان او را معاینه کند اگرچه بعد از معاینه پزشک مورد خاصی نمی بیند. ضمن اینکه یک متخصص قلب نیز پس از معاینه و گرفتن نوار قلب می گوید که چیز خاصی را مشاهده نکرده است، این در حالی است که با اصرار خانواده برای اینکه دکترهای مورد اعتماد مهدی را معاینه کنند با توجه به اینکه این موضوع الزامی نداشت، اما بازپرس اجرای آن را بدون اشکال دانست به همین دلیل دکتر ناظری با نظر خانواده روز دهم آبان این فرد را معاینه کرد و گفت در معاینات ناراحتی قلبی مشاهده نمی شود، اما براساس توضیحات متهم و علائم بالینی ضروری است که متهم بستری و آنژیو شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته متعارف است کسی که در بازداشت موقت است ماموری به همراه او برود به همین دلیل مهدی هاشمی به همراه مامور به بیمارستان مورد نظر خانواده اش برای آنژیوگرافی فرستاده شد در همین حین بازپرس تصور کرد که آنژیوگرافی زمان زیادی نمی برد و پس از اینکه روز دوشنبه به بیمارستان اعزام شد، پنجشنبه نیز مورد آنژیوگرافی قرار گرفت که در همین فاصله ملاقات هایی نیز از طرف خانواده انجام شد.

به گفته محسنی اژه ای پس از آنژیوگرافی پزشک اعلام می کند که مشکلی در قلب و عروق وجود ندارد و ظرف 24 ساعت اگر مشکلی بوجود نیاید، می تواند مرخص شود البته فردای آن روز اظهارات دیگری مبنی بر اینکه نیاز به آزمایشات دیگر است مطرح شد اما پس از 24 ساعت با توجه به اینکه مشکلی برای او پیش نیامد، به زندان منتقل شد.