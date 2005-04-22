در آينده اي نزديك؛ نظريه ذرات بنيادي تمام مباحث علم فيزيك را به سادگي توضيح خواهد داد

دكتركيوان اسفرجاني در گفتگو با خبرنگارحوزه و دانشگاه "مهر" افزود : پديده نانوتكنولوژي زائيده علم فيزيك است، اما در حال حاضر اين دانش در بيشتر حوزه هاي علمي از جمله علم شيمي و توليد مواد كاربرد دارد.

وي تصريح كرد : نظريه هاي نانو ربات و نانو ماشين تا صد سال آينده تحقق مي يابند. نظريه فيزيك ذرات بنيادي هم كه بعد از علم نانوتكنولوژي مطرح است، نظريه ايست كه توسط دانشمندان فيزيك دنيا در حال بررسي آن هستند و در نظر دارند در رابطه با اين نظريه يك فرمول ساده و نظريه ساده را در علم فيزيك به وجود آورند. اين نظريه مي تواند تمام مباحث علم فيزيك را به سادگي توضيح دهد. در حال حاضر امكانات تحقيق و پژوهش در اين موضوع در آزمايشگاه ها فراهم نيست.

عضو هيئت علمي دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف افزود : نظريه آشوب و سيستم هاي غيرخطي موضوع ديگري است كه پس از نانوتكنو لوژي و در حال حاضر در بين دانشمندان فيزيك مطرح است. نظريه آشوب در فيزيك پيش بيني مي كند كه يك اتفاق در زمان هاي گذشته و دور چه تآثيري بر شرايط آينده مي گذارد. در حال حاضر امكان چنين پيش بيني وجود ندارد اما دانشمندان درپي اين هستند كه اين امكان را درسال هاي آينده به وجود آورند.

دكتر اسفرجاني در زمينه ارتباط علم نانوتكنولوژي با پديده جهاني شدن خاطر نشان كرد: پديده جهاني شدن امكان همكاري هاي بيشتر را بين دانشمندان در سراسر دنيا فراهم مي آورد و در نتيجه اين دانش رشد و گسترش بيشتري پيدا مي كند.

وي در پايان ياد آور شد : نانوتكنولوژي يك ابزار است و از آن در جهات مختلفي مي توان استفاده كرد. در اين زمينه سياستمداران بايد از اين علم در جهت ارتقاء علم پزشكي و ديگر علوم براي بهينه ساختن وضعيت بشر استفاده كنند نه ساخت سلاح براي نابودي انسان ها.