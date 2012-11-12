  1. بین الملل
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

یک روزنامه سوئیسی خبرداد؛

تداوم بحران در شبکه خبری "بی بی سی"/ دو مسئول دیگر این شبکه استعفا دادند

یک روزنامه سوئیسی از استعفای دو مدیر دیگرشبکه خبری بی بی سی انگلیس و تداوم بحران در این فرستنده خبری گزارش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" در مطلبی به تداوم بحران در شبکه خبری بی بی سی و کناره گیری دو تن دیگر از مسئولان این شبکه خبر داد. "هلن بوئدن" مدیر اخبار و "استیو میچل" معاون وی دو مدیر دیگر شبکه بی بی سی هستند که "تورین داگلاس" خبرنگار مطبوعاتی این شبکه روز دوشنبه در لندن از استعفای آنها خبر داد.

کناره گیری این دو مدیر شبکه بی بی سی در حالی اتفاق افتاد که روز گذشته"جورج انتویسل " که تنها دو ماه از انتصابش به سمت مدیریت ارشد بی بی سی نگذشته بود در پی فشارهای سیاسی استعفا کرد. علت استعفای وی اتهاماتی است که در یکی از برنامه های  این شبکه علیه یکی از سیاستمداران کهنه کار انگلیسی درباره سوء استفاده جنسی از کودکان آمده است.

"هلن بوئدن" و "استیو میچل" هر دو در جریان روند بررسی پرونده فساد اخلاقی "جیمی سویل" مجری و ستاره سابق این شبکه که متهم به آزار جنسی صدها کودک شده است  تحت فشار قرار گرفته و مجبور به کناره گیری شدند.

"سویل" که سال گذشته در سن 84 سالگی درگذشت همواره بعد از مرگش هم مورد حمایتهای این شبکه خبری قرار داشته و اتهاماتش پوشانده می شد.  
 

کد مطلب 1742002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها