پیوست فرهنگی برای تمامی فعالیت ها امری لازم است

حمید حاذق نیکرو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکیدات مقام معظم رهبری به لزوم پیوست فرهنگی در مفهومی ساده هشداری برای آینده است چرا که عمق ساحت فرهنگ طلب می‌ کند که در دوره‌ های بلند مدت تغییر یا عدم تغییر آن کنترل شود.

وی با بیان اینکه پیوست فرهنگی هنوز در جامعه تبدیل به روند و فرآینده نشده است، اظهارداشت: این پیوست نقش مهمی در کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اعلام اینکه نهاد خانواده می تواند فرهنگ عمومی را کسب، گسترش ، ثبیت و حفظ کند، گفت: از همه ابزارها برای اصلاح فرهنگ باید استفاده شود.

وی افزود: هنر، کتاب و فیلم از ابزارهایست که باید در این مسیر به کار گرفته شود چرا اصلاح فرهنگ عمومی جامعه از همه کارها مهمتر و محور همه کارهاست.

نیکرو در ادامه به سبک زندگی غربی و اسلامی اشاره کرد و اظهارداشت: سبک زندگی غربی در سبک زندگی آمریکایی خلاصه شده است.

وی گفت: این سبک زندگی در جوامع اسلامی با مقاومت های زیادی رو به رو است حتی بخش از اروپا به نوعی از نفوذ این سبک مراقبت می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان افزود: فرهنگ و تمدن بی ‌نظیر اسلامی، ایرانی و جلوه های درخشان آن همواره نقطه اتکا مردم این سرزمین و عامل حفظ وحدت و صیانت از زندگی توام با استقلال و سربلندی ملت بوده است.

وی بیان داشت: با توجه به این سابقه تاریخی و هویتی، فرهنگ و مسائل مرتبط با آن به عنوان اصلی ترین دغدغه انقلاب اسلامی مردم ایران همیشه مورد توجه مسئولان عالی‌ رتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داشته است.

نیکرو عنوان کرد: دغدغه جدی به مقوله فرهنگ است که نظام اسلامی را بر آن داشته تا برای پالایش فرهنگ جامعه از کژی ها و ناراستی هایی که فضای ذهنی جمهوری اسلامی را مورد تاخت و تاز قرار می دهند، ساختارهای متناسب فراهم کند.