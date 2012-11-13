به گزارش خبرنگار مهر، پیشینه نبرد تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان به بیش از 14 سال پیش باز می‌گردد، مسابقه‌ای که در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی 1998 تایلند برگزار شد و تیم ملی کشورمان با هدایت منصور پورحیدری مقابل ازبکستان به پیروزی دست یافت.

نیمه نخست آن مسابقه با تک گل علی موسوی به سود ایران به پایان رسید اما در دقایق پایانی نیمه دوم و در حالیکه مدافعان ازبکستان برای جبران گل خورده، از یارگیری با علی دایی غافل شدند و مهاجم آماده آن‌ روزهای تیم ملی در 7 دقیقه 3 بار دروازه این تیم را باز کرد و با ثبت "هت‌تریک"ی ارزشمند از خود، زمینه‌ساز پیروزی 4 بر صفر ایران شد.

پس از 9 سال بار دیگر این دو تیم در چارچوب مرحله گروهی جام ملت‌های 2007 آسیا در ورزشگاه بوکیت جلیل برابر هم به میدان رفتند که رحمان رضایی به اشتباه دروازه حسن رودباریان را باز کرد تا ازبکستان نیمه نخست را با برتری به پایان برساند.

در نیمه دوم اما ایران با ضربه سر سیدجلال حسینی گل خورده را جبران کرد و ضربه تمام کننده جواد کاظمیان که به عنوان بازیکن تعویضی از سوی امیر قلعه‌نویی به میدان فرستاده شده بود، زمینه ساز پیروزی تیم ملی کشورمان در آن دیدار مهم شد تا راه صعود ملی‌پوشان به مرحله یک‌چهارم نهایی جام هموار شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان که با هدایت افشین قطبی خود را برای حضور در مسابقات مقدماتی جام ملتهای 2011 قطر آماده می‌کرد، در شامگاه شنبه چهاردهم شهریورماه سال 88 در ورزشگاه تاشکند به مصاف ازبکستان رفت. در آن بازی که با قضاوت "راوشان ایرماتوف" برگزار شد، "اودیل احمدوف" در دقیقه 35 از زمین بازی اخراج شد. تنها اتفاق نیمه دوم هم اخراج مجتبی زارع در دقیقه 60 بود تا نهایت دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دهند.

رویارویی دوباره ازبکستان و ایران در یک بازی رسمی، به میزبانی حریف آسیای میانه روز 14 خرداد سال 91 برگزار شد اما این‌بار ورزشگاه جار محل برگزاری بازی دو تیم در مرحله چهارم انتخابی جام جهانی بود.

شاگردان کارلوس کی‌روش در آن بازی نتوانستند انتظارات را برآورده کنند اما درحالیکه توپ و میدان در اختیار تیم ازبکستان بود، در ثانیه‌های پایانی بازی و روی تیزهوشی انصاریفرد و خلعتبری، ایران به گل برتری دست یافت تا 3 امتیاز ارزشمند آن مسابقه که بردی معجزه‌آسا بود، را بدست آوردند.

کمک داور ژاپنی در آن مسابقه ضربه "اودیل احمدوف" بازیکن ازبکستان در دقیقه 74 را که از خط دروازه ایران عبور کرد و در حالتی مشکوک توسط سیدجلال حسینی برگردانده شد را نادیده گرفت تا پس از آن شکست خانگی، "وادیم آبراموف" سرمربی ازبکستان برکنار شود.

در این شرایط نبرد پنجم دو تیم در حالی برای نخستین مرتبه در ایران و ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که ازبکستانی‌ها به فکر کسب اولین پیروزی برابر ایران هستند، هرچند شاگردان کی‌روش برابر نزدیک شدن به جام جهانی تنها به کسب 3 امتیاز این بازی می‌اندیشند.

نتایج کامل دیدارهای گذشته تیم‌های ایران و ازبکستان به شرح زیر است:

بازی شماره یک - 14/12/1998

* ایران 4 - اربکستان صفر، ورزشگاه سوفاچالاسی(مرحله یک‌‎چهارم نهایی بازی‌های آسیایی 1998 تایلند)

گل‌ها: علی موسوی(29)، علی دایی(83، 88 و 90)

بازی شماره 2 - 11/07/2007

* ایران 2 - ازبکستان یک، ورزشگاه بوکیت جلیل(مرحله گروهی جام ملت‌های 2007 آسیا)

گل‌ها: سیدجلال حسینی(55) و جواد کاظمیان(75) برای ایران - رحمان رضایی(16- گل به خودی) برای ازبکستان

بازی شماره 3 - 05/09/2009

* ازبکستان صفر - ایران صفر، ورزشگاه پاختاکور (بازی دوستانه)

بازی شماره 4 - 03/06/2012

* ازبکستان صفر - ایران یک، ورزشگاه جار(مرحله چهارم انتخابی جام جهانی 2014 برزیل)

گل: محمدرضا خلعتبری(1+90)