کشف 20 کیلو و 700 گرم شیشه و مواد روانگردان در فشافویه

عبدالرحمان زارع پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گزارشی به مقامات قضایی و امنیتی رسید مبنی بر اینکه در یکی از دامداری های بخش فشافویه که در ظاهر دامداری بود و در واقع دامی در آن وجود نداشت، مواد روانگردان و مشروبات الکلی تولید می شود که بعد از دستور، بررسی و تحقیقات، مأموران به این نتیجه رسیدند که این موضوع صحت دارد.

وی تصریح کرد: دستور ورود به محل، دستگیری افراد و تفتیش محل صادر شد که مأموران کلانتری حسن آباد به آن مکان ورود پیدا کردند و 20 کیلو و 700 گرم شیشه و مواد روانگردان کشف شد.

زارع پور ادامه داد: در جریان این اقدام یک قبضه سلاح کینگ ضبط، دو دستگاه خودرو توقیف شده، چهار دستگاه ترازوی دیجیتال، چهار عدد وافور و 67 گرم تریاک نیز کشف شد.

وی بیان داشت: در این مأموریت، دو نفر دستگیر شدند که یک پدر و پسر بودند و از طرف دادسرای شهرری نیز تحت تعقیب قرار داشتند که در جریان این پرونده دستگیر شدند؛ این پرونده در جریان بوده و تحقیقات تکمیلی انجام می شود و آن دو نفر در بازداشتگاه هستند.

داشتن 30 گرم شیشه یا مواد روانگردان حکم اعدام دارد

رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه اضافه کرد: در حال حاضر داشتن 30 گرم شیشه یا مواد روانگردان حکم اعدام دارد که این حکم برای تریاک چهار کیلو است.

وی گفت: پروند های مهم این بخش مربوط به اهالی این بخش نیست و در مجموع، پرونده های اهمیت دار مانند قتل، سرقت و تجاوز به عنف بیشتر برای افرادی است که در جاده تهران - قم تردد می کنند.

زارع پور افزود: ورودی پرونده در تمام دادگستری های کشور بیشتر از حد معمول وجود دارد؛ با توجه به اینکه دادگستری ها با 40 درصد نیروی مصوب فعالیت می کنند، مشکل افزایش پرونده در تمام دادگستری ها وجود دارد که مشکلات اقتصادی و بیکاری این آمار را افزایش می دهد.

وی در رابطه با زمین خواری در بخش فشافویه نیز عنوان کرد: یک مورد پرونده زمین خواری در این بخش بوده که در حال حاضر فرد زمین خوار در بازداشتگاه است.