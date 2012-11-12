سی آبان آخرین فرصت ارسال آثار به کنگره میرزاکوچک خان

به گزارش خبرگزاری مهر در بخش فرهنگی و هنری اولین کنگره میرزاکوچک خان جنگلی با مشارکت 24 وزارتخانه، سازمان، دانشگاه و نهاد و همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی و به منظور معرفی، الگوسازی و قهرمان پروری بر اساس ارزش‌های اسلامی و ملیدولتی برگزار می شود.

این کنگره در سه بخش علمی و پژوهشی، فرهنگی و هنری و بخش سند برگزار می شود. اساتید، دانشجویان، محققان و پژوهشگران کشور می توانند مقالات، کتاب ها و کلیه آثار علمی و پژوهشی خود را که با محوریت شناسایی و تبیین شخصیت میرزا کوچک خان جنگلی تدوین کرده اند، برای ارزیابی و داوری به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

بررسی ابعاد و تاثیرات جنبش جنگل، از جنبش جنگل تا قیام جنگل، ریشه های هویت اسلامی در قیام میرزا کوچک خان جنگلی؛ جنبش جنگل، جنبش آزادی؛ نقش سردار جنگل در انقلاب مشروطه؛ بررسی ابعاد شخصیت، اهداف و اقدامات میرزا کوچک خان جنگلی؛ بازخوانی قیام میرزا کوچک، یک قرن پس از جنبش جنگل؛ بررسی تاثیرات جنبش آزادیخوانه جنگل از جمله موضوعات این کنگره برای ارسال آثار است.

از دیگر محورهای این کنگره که از سوی دبیرخانه برای نگارش و ارسال آثار تعیین شده است، می توان به علل پیدایش نهضت جنگل، دخالت بیگانگان در سرکوب قیام جنگل، بررسی و نقد برداشت مورخان از نهضت جنگل، نقش روحانیت پیشرو در نهضت جنگل و جنبش های 100 ساله اخیر کشور و جایگاه جنبش جنگل در تاریخ معاصر ایران اشاره کرد. مهلت ارسال چکیده آثار 22 آبان، اعلام نتیجه داوری چکیده آثار 25 آبان، مهلت ارسال متن کامل آثار 6 آذر ماه و داوری نهایی 8 آذر ماه تعیین شده است.

هم چنین علاقه مندان شرکت در بخش سند می توانند اسناد و اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل شامل عکس، سند و دست نوشته همرزمان یا نزدیکان وی را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

30 آبان ماه آخرین مهلت ارسال اسناد به دبیرخانه همایش به نشانی تهران، خیابان دانشگاه جنوبی ، نبش کوچه صدقیانی ، پلاک 38 ، طبقه سوم، کد پستی 1316666411 ذکرشده است.

گفتنی است یونس معروف به میرزا کوچک خان جنگلی در1257 هجری شمسی به دنیا آمد و پس از یک عمر مجاهدت و مبارزه با خودکامگی و استبداد در11آذر ماه 1300 به شهادت رسید.