به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای رسمی طرح تحریم نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اول جولای 2012 میلادی، طرح‌های مختلفی برای افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم نفت اجرایی شده است.

بر این اساس شرکت ملی نفت برای سالجاری راه‌اندازی 3 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی جدید و نصب گوی شناور (SPM) در غرب آبهای خلیج فارس را هم در دستور کار قرار داده است.

از این رو ساخت 2 مخزن ذخیره یک میلیون بشکه‌ای نفت و 2 مخزن 500 هزار بشکه‌ای، به همراه سیستم لوله کشی و کنترل بارگیری و تخلیه، سیستم منیفولد و تجهیزات اعلام و اطفا حریق در منطقه بهرگان برنامه‌ریزی شده است.

به منظور اجرای این سیاست کلان نخستین مخزن یک میلیون بشکه‌ای در اردیبهشت ماه سالجاری در مدار بهره برداری قرار گرفت و بر اساس برنامه زمان بندی 2 مخزن 500 هزار بشکه‌ای تا پایان شهریور ماه امسال در منطقه بهرگان در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

در همین حال شرکت نفت فلات قاره امروز 22 آبان ماه با انتشار گزارشی از افزایش 500 هزار بشکه‌ای ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام ایران در منطقه خلیج فارس با افتتاح یک مخزن جدید در منطقه بهرگان خبر داده است.

با ورود این مخزن ذخیره سازی نفت خام در مجموع از ابتدای سالجاری در مجموع 3 مخزن با ظرفیت حدود 2 میلیون بشکه به ظرفیت ذخیره سازی طلای سیاه ایران افزوده شده است.

این در حالی است که به زودی 2.2 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی نیز با راه اندازی پایانه شناور صادراتی (FSU) جدید در بهرگان ایجاد خواهد شد.

مهر ماه سال جاری هم مخزن ذخیره نفت خام شماره 5 از مجموعه مخازن منطقه لاوان با ظرفیت 500 هزار بشکه نفت خام در جریان جنگ تحمیلی و در اثر بمباران هوایی دشمن بعثی بطور کامل منهدم شده بود که با تلاش کارشناسان شرکت نفت فلات قاره دوباره طراحی و راه اندازی شد.

به گزارش مهر، در حال حاضر حدود 98 درصد صادرات نفت خام ایران از طریق پایانه نفتی خارگ انجام می‌شود که در این شاهراه اصلی صادرات نفت خام ایران بیش از 40 مخزن با ظرفیت ذخیره سازی حدود 22 میلیون بشکه نفت خام ایجاد شده است.

بر اساس سند چشم انداز 20 ساله باید با ساخت و توسعه مخازن جدید ذخیره سازی در مجموع ظرفیت ذخیره نفت خام در این پایانه به حدود 31 میلیون بشکه افزایش یابد.