آپیا مورد تایید سرمربی پرسپولیس قرار نگرفت/ بررسی مسائل پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که استفان آپیا صبح دوشنبه در تمرینات تیم پرسپولیس شرکت نکرد قرار است بعد از ظهر امروز طی نشستی که با حضور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، استفان آپیا و مدیر برنامه های این هافبک غنایی برگزار می شود تکلیف پرسپولیسی شدن این بازیکن مشخص شود.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با اعلام اینکه مانوئل ژوزه نظر خود را در خصوص استفان آپیا به مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرده، گفت: آپیا مورد تایید مانوئل ژوزه قرار نگرفته است.

سعید شیرینی همچنین تاکید کرد: "یکی از موارد مهمی که طی چند روز اخیر باشگاه پرسپولیس آن را بررسی کرده مسئله تنفسی و سایر موارد پزشکی است که در خصوص این بازیکن غنایی مطرح شده که نتیجه این تحقیقات نیز به اطلاع محمد رویانیان رسیده است".

درشرایط فعلی درخواست نکردن باشگاه پرسپولیس از پزشک تیم برای معرفی آپیا به کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال به منظور انجام تست های پزشکی و حاضر نشدن این هافبک غنایی در تمرین صبح دوشنبه تیم و همچنین مورد تایید قرار نگرفتن آپیا توسط مانوئل ژوزه نیز نشان می دهد که بعید است در نشست عصر امروز توافقی برای پرسپولیسی شدن آپیا صورت بگیرد.