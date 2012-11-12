86 درصد جمعیت بالای شش سال فارس باسواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار شریف زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: از جمعیت چهار میلیون و 159 هزار و 665 نفری استان که بالای شش سال سن دارند، 538 هزار و 241 نفر بیسواد هستند و 30 هزار و 694 نفر نیز وضعیت خود را به ماموران سرشماری سال 90 اظهار نکرده اند.

وی در ادامه از مرکز آمار ایران درخواست کرد برای ارائه اطلاعات جزئی و شهرستانی نرخ بی سوادی با معاونت نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش فارس همکاری کنند.

اولویت سوادآموزی به افراد بین 10 تا 49 سال است

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش فارس سپس بیان کرد: اولویت سوادآموزی به افراد بین 10 تا 49 سال است که هم اکنون در این محدوده سنی، دو میلیون و 948 هزار و 756 نفر در استان فارس باسواد هستند و رقم باسوادی استان در این محدوده سنی، بیش از 94 درصد است.

شریف زاده اضافه کرد: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در این محدوده سنی، 168 هزار و 81 نفر بی سواد در استان فارس حضوردارند که 19 هزار و 594 نفر نیز وضعیت خود را اظهار نکرده اند.

درصد باسوادی مردان نسبت به زنان در فارس 5 درصد است

وی ابرازداشت: قبل از انقلاب اسلامی، مردان فارسی نسبت به زنان استان 23 درصد باسوادتر بودند اما هم اکنون این رقم به پنج درصد رسیده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش فارس یادآور شد: بر اساس آمار سال 1388، درصد باسوادی شهر و روستا در زمینه سوادآموزی در فارس شش درصد بوده است که در شرایط کنونی این آمار به شش درصد رسیده است.

فعالیت دو هزار و 700 نفر آموزشیار سوادآموزی در استان فارس

شریف زاده سپس به فعالیت دو هزار و 700 نفر آموزشیار سوادآموزی سال گذشته در استان فارس اشاره کرد وافزود: یک هزار و 341 نفر از این آموزشیاران که دارای بیش از 60 ماه سابقه بودند به استخدام آموزش و پرورش درآمدند.

وی ادامه داد: آموزشیاران نهضت سواد آموزی که هنوز استخدام نشده اند در سال جاری تحصیلی تعدادشان یک هزار و 359 نفر بود است که این افراد نیز به عنوان معلم حق التریس مشغول فعالیت هستند.

دریافت 440 هزار تومان برای باسوادکردن افراد

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش فارس سپس به شیوه آموزشی فرد به فرد اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، 43درصد سوادآموزی فارس از طریق این شیوه بوده است که آموزش دهنده برای آموزش به فرد بی سواد در فارس مبلغ 440تومان پاداش دریافت می کند.

شریف زاده عنوان کرد: آموزش و پرورش هیچگونه شرایط استخدامی برای آموزش دهندگانی که در طرح فرد به فرد باعث باسواد شدن افراد می شوند ندارد.

وی همچنین بیان کرد: براساس قانون همه دستگاهها برای به صفررساندن بی سوادی در کشور باید با آموزش و پرورش همکاری کنند که در همین راستا ستاد راهبرد سواد آموزی به شکل ویژه در استانها تشکیل شده است که در فارس استاندار به همه دستگاهها به ویژه فرمانداران دستور داده در امر سوادآموزی به شکل ویژه فعالیت کنند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: هم اکنون در فارس ارگانهای بهزیستی، منابع طبیعی، اداره کل زندانها، کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره امور عشایر ، سازمان بسیج سازندگی، معاونت بهداشت علوم پزشکی برای کاهش بی سوادی با آموزش و پرورش همکاری دارند.