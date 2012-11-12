امدادرسانی به 340 خانوار سیل زده غرب مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور افزود: امدادگران جمعیت هلال احمر بلا فاصله با تجهیزات کامل به مناطق مزبور اعزام و موفق شدند به 340 خانوار محاصره در سیل خدمات لازم را ارائه کنند.

وی اظهار داشت: ارسال 300 بسته غذایی شامل برنج، روغن، قند شکر، چای و کنسروجات، حبوبات و البسه زنانه و مردانه و بکار گیری 62 دستگاه موتور پمپ های لجن کش، 33 دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی و 250 نفر نیروی امدادی و پرسنل هلال احمر استان از اقدامات انجام شده بوده است.

با توجه به خسارات و گستردگی سیلاب، از تمامی شهرهای استان عوامل امدادی به مناطق سیل زده اعزام شدند.

دومین جشنواره فرهنگی هنری 25 در ساری



دومین جشنواره فرهنگی و هنری 25، روز چهارشنبه 24 آبانماه در ادارکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود.

بهرام دارابی، فرمانده پایگاه بسیج صداو سیمای مازندران، ارسال بیش 130 اثر در بخش فیلم کوتاه و ارسال قابل توجهی در سایر بخشها را از ویژگی خاص این جشنواره دانست.

وی گفت: استقبال بی نظیر هنرمندان و فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر از شاخص های اصلی این جشنواره بوده که بیش از 130 اثر فیلم کوتاه و اثار متعدد و قابل توجهی در سایر بخشها به دبیرخانه جشنواره ارسا ل شد.

هدف از برگزاری این جشنواره جذب جوانان هنرمند در تقابل با جنگ نرم دشمن با خلق آثار هنری است که خوشبختانه پویایی و حضور فعال هنرمندان با ارسال آثار فاخر به این جشنواره نشان از ولایتمداری هنرمندان استان است.

سلامت ابزار پیشرفت بشریت

نماینده ولی فقیه در مازندران در نشست اعضای مجمع خیران سلامت مازندران گفت: سلامت یکی از ابزارهای مهم پیشرفت بشریت است و افزود: عقل سالم در بدن سالم است و سلامت جسم سلامت روح و روان را به همراه خواهد داشت.

آیت الله نورالله طبرسی به موفقیت مجمع خیران سلامت مازندران اشاره کرد و افزود: در مدت کوتاهی که مجمع خیرین سلامت مازندران تشکیل شده است تلاشهای شایسته ای را در جهت درمان بیماران شاهد هستیم.

امام جمعه مرکز مازندران تصریح کرد: اعضای مجمع خیران سلامت مازندران انسانهای با اخلاق و شایسته ای هستند که خود را وقف این نهاد مردمی کردند.

کشف 78 کیلو گرم مواد مخدر در بابل



فرمانده انتظامی شهرستان بابل، از کشف و ضبط بیش از 78 کیلو گرم انواع مواد مخدر در هفت ماهه امسال و اجرای هشت مرحله طرح پاکسازی نقاط آلوده خبر داد.

سرهنگ علی فقیه بیان داشت: در راستای مقابله با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی از ابتدای سال جاری در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدراین فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در طول هفت ماه گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی توانستند، با شناسائی و دستگیری 875 متهم به تهیه و توزیع مواد مخدر و انهدام شش باند تهیه وتوزیع مواد بیش از 78 کیلو و 670 گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.

آغاز مرحله دوم تعویض کارت های پایان خدمت در مازندران



معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران، از آغاز مرحله دوم تعویض کارتهای پایان خدمت در دفاتر پلیس به اضافه 10 استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

سرهنگ محمدرضا سیه چهره، هدف از تعویض کارت های پایان خدمت قدیمی با کارت هوشمند را افزایش امنیت کارت ها و یکپارچگی اطلاعات برشمرد.



وی گفت: برای آسان سازی در کار و جلوگیری از ازدحام بیش از حد متقاضیان در دفاتر پلیس به اضافه 10، با زمانبندی تعیین شده در این مرحله افرادی که خدمت دوره ضرورت آنان از سال 85 به بعد به پایان رسیده و دارای کارت پایان خدمت قدیمی هستند، می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) درخواست خود را ثبت کنند.

اجرای حکم شلاق برای یک متهم در ملاءعام در جویبار



مدیر روابط عمومی دادگستری مازندران گفت: حکم مجازات شلاق برای یک متهم روز دوشنبه در ملاءعام در جویبار اجرا شد.

سید ابوالقاسم ساداتی افزود: به موجب رای صادره از دادگستری جویبار، فردی به نام مهدی - ب به اتهام مزاحمت برای بانوان و دختران در سطح شهر و معابر عمومی به تحمل 70 ضربه شلاق محکوم شد.



وی گفت: حکم شلاق این متهم پس از آن اجرا شد که مجازات های قبلی به خاطر سرقت و ایجاد مزاحمت برای بانوان در وی تاثیر نداشت.