۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تعیین نرخ مشخص مکالمات با کشورهای عضو اکو/ اتصال فیبرنوری به پاکستان

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت از ارائه پیشنهاد تعیین نرخ مکالمه ثابت و مشخص بین الملل میان کشور های عضو منطقه اکو و نیز مذاکرات برای اتصال فیبرنوری ایران به پاکستان خبر داد.

احمد پورنگ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه نخستین اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و چهاردهمین نشست سران مخابراتی کشورهای عضو اکو، اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران به دنبال تعیین نرخ ثابت تعرفه ارتباطی با کشور های عضو اکو است.

وی گفت: در صورتیکه 10 کشور عضو سازمان اقتصادی منطقه ای اکو به توافق رسیده و نرخ مکالمات را یک نرخ ثابت و مشخص تعیین کنند از نظر اقتصادی برای همه کشورهای عضو مفید واقع خواهد شد.

پورنگ نیا با بیان اینکه در حال حاضر شرایط بگونه ای است که نرخ مکالمات با هر کشوری در منطقه متفاوت است، تصریح کرد: تعیین نرخ ثابت مکالمات بین الملل میان کشورهای عضو اکو می تواند برای مشترکان کشورها نیز از نظر صرفه اقتصادی موثر باشد.

وی در ادامه به مذاکره با طرف پاکستانی برای اتصال فیبرنوری ایران با این کشور خبر داد و گفت: درصدد هستیم تا اتصال فیبرنوری به  پاکستان را عملیاتی کنیم.

پورنگ نیا گفت: فیبرنورى مرزهاى مشترک ایران با تمامی کشورهاى همسایه برقرار شده است و پاکستان تنها کشوری است که با ایران ارتباط فیبرنوری ندارد؛ براین اساس امید است در این نشست ها زمینه این اتصال فراهم شود.

نخستین اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و چهاردهمین نشست سران مخابراتی کشورهای عضو اکو هم اکنون در کاخ سعدآباد تهران ر حال برگزاری است و تا 23 آبان ادامه دارد.

