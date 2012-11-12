ماجرای مبهم نامه ستار بهشتی از زندان/ وجود آثار کبودی در 5 قسمت از بدن

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در سی و نهمین نشست قوه قضائیه در مورد پرونده ستار بهشتی اظهار داشت: برای این فرد در دادسرای جرایم فرهنگ و رایانه پرونده ای تشکیل شد و با توجه به اینکه خانه او در رباط کریم بود نیابت قضایی به دادسرای رباط کریم برای جلب او داده شد به همین دلیل ظهر روز نهم آبان این فرد در منزلش دستگیر و برای اقدامات قضایی به دادسرای رباط کریم فرستاده می شود و پس از اقدامات قضایی روز دهم آبان بازپرس پرونده برای او وثیقه یکصد میلیون تومانی تعیین می کند تا اگر او می تواند این وثیقه را تامین و آزاد شود و پس از تودیع نشدن وثیقه بازپرس پرونده او را به زندان اوین معرفی می کند و به مسئولان زندان می گوید که او جهت ادامه تحقیقات در اختیار پلیس است.



وی ادامه داد: ساعت 16:20 روز دهم آبان این فرد در زندان اوین پذیرش و به بند 350 که یک بند عمومی است منتقل می شود. البته ساعت 11 یازدهم آبان ماه طبق اعلام پلیس او را از زندان تحویل می گیرد.



اژه ای ادامه داد: در روز سیزدهم آبان این فرد فوت می کند که پلیس اعلام می کند صبح به او صبحانه دادیم اما ظهر هنگامی که قصد دادن ناهار این متهم را داشتیم متوجه فوتش شدیم بلافاصله موضوع به سیستم قضای اعلام و پرونده جدیدی برای فوتش در دادسرای امور جنایی تشکیل می شود.



اژه ای تاکید کرد: در مدتی که این فرد در زندان اوین حضور داشته است اظهار می کرد که خسته و کوفته بوده و قلبش نیز سنگین است که بلافاصله دکتر او را معاینه کرده و مشکل خاصی از ناحیه قلب نمی بیند اما به وی برای اطمینان قرص قلب نیز داده می شود این در حالی است که نظر پزشک این است که بهتر است این فرد توسط یک روانپزشک نیز معاینه شود.



دادستان کشور در خصوص نظر پزشک قانونی گفت: پزشکی قانونی نظریه ای مفصلی داده است که در آن اعلام شده است 5 جای بدن این فرد از جمله ساق پا، دست ، پشت کتف و یکی از ران هایش دارای علامت کبودی است و آثار خاص دیگری و شکستگی ندارد. ضمن اینکه در کالبد شکافی مشخص شد که در سر و صورت او هیچ گونه خون مردگی مشاهده نشده است. پزشکی قانونی برای اعلام نظر قطعی و علت تامه مرگ و آزمایش های سم شناسی کبد و برخی از اعضای این فرد زمانبر است و ممکن است تا 45 روز طول بکشد اما از آنها خواستیم که هر چه سریعتر این آزمایش ها انجام شود البته امروز نیز به صورت تلفنی به ما اطلاع دادند که در آزمایش سم شناسی مورد خاصی مشاهده نشده است.



اژه ای از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده خبر داد و تاکید کرد: آیت الله لاریجانی اعلام کرده اند که از دادسرای رباط کریم، دادسری تهران، زندان پلیس و مدتی که این فرد در هر کجا قرار داشته است تحقیق میدانی شود ضمن اینکه از پزشکی قانونی نیز تحقیقاتی در مورد علت مرگ انجام شود و اگر قصور و تقصیری در بررسی ها مشخص شد یا اینکه قصور و تقصیری در مرگ این فرد وجود ندارد به صورت مستند مطرح شود.



وی به نامه ای که از سوی ستار بهشتی در زندان نوشته شده است اشاره کرد و افزود: نکته قابل توجه مسئله مبهم یک نامه ای است که با عنوان نامه متوفی به رئیس بند 350 اوین منتشر شده است. در نامه علیه بازجو شکایت شده است این در حالی است که معمولا نامه هایی که در زندان نوشته می شود به مسئول اندرزگاه یا مسئول بند تحویل داده می شود.



سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: وقتی از مسئول بند 350 سئوال کردیم که نامه چه زمانی تحویل او شده است گفت: اصلا از موضوع نامه خبر ندارم و وقتی در سایت ها نامه منتشر شد پس از پرس و جو دو نسخه از این نامه که به صورت کاربنی بود در اتاق ستار بهشتی پیدا شد در حالیکه نسخه اصلی وجود ندارد. وقتی از او پرسیدم که آیا ممکن است نامه ها در چند نسخه نوشته شود مسئول بند گفت معمولا تمامی نامه ها در یک نسخه نوشته می شود و نوشتن نامه در سه نسخه غیر معمول است. البته ابهاماتی نیز در متن نامه وجود دارد جایی که او مدعی است من بدون حکم بازداشت شده ام که این امر غیر منطقی است اما حال می گوییم که او در زمان بازداشت شاید حکمش را ندیده است. وی ادعا کرده است که در تاریخ 11/8 پلیس فتا او را از زندان احضار کرده است در حالیکه وقتی زندانی احضار می شود خودش خبردار نخواهد شد. این در حالی است که یکی از مهمترین ابهامات این است که خودش هیچ گاه دسترسی برای انتقال نسخه اصلی نداشته است. اینکه نسخه اصلی دست چه کسی وجود دارد و چگونه منتشر شده است ابهام وجود دارد.



به گفته دادستان کشور آنچه مهم است جان هر مسلمان و شهروندی است و احتمال اینکه به مرگ غیر طبیعی مرده باشد وظیفه جدی ماست که این موضوع را پیگیری کنیم.

