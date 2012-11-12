افسردگی دوران بارداری مشکلات جدی روانی در آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، در نظرسنجی صورت گرفته از 260 مادری که به افسردگی دوران بارداری مبتلا شده بودند نشان می دهد که این افراد در مقایسه با افرادی که پس از بارداری دچار افسردگی می شوند در معرض خطرات روانی بسیار بزرگتری قرار دارند.

از میان زنانی که در دوران بارداری خود به افسردگی مبتلا می شوند تنها 22 درصد از متخصصان کمک می گیرند. درحالی که کارشناسان اظهار می دارند که این گونه افراد به حمایت و پشتیبانی شدید نیاز دارند.

وزارت بهداشت بریتانیا اعلام کرده که قرار است تسهیلات مالی برای بهبود وضعیت مادران و کودکان اختصاص دهد بخشی از برنامه های این وزارتخانه ویدئوهایی است که در آن می توان اولیه نشانه های ظهور افسردگی دوران بارداری را شناخت.

افسردگی دوران بارداری درمیان شرایطی است که کمتر شناخته شده بوده و مردم نسبت به افسردگی پس از بارداری بیشتر درباره آن صحبت می کنند.

این نظرسنجی کوچک نشان می دهد که افرادی که از افسردگی در دوران بارداری رنج می برند بیشتر از افرادی که پس از بارداری دچار افسردگی قرار می گیرد در معرض مشکلات سلامتی روانی قرار می گیرند.

براساس این نظر سنجی 80 درصد زنان دچار افسردگی بارداری پس از بارداری نیز همچنان افسرده هستند.

حدود 56 درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق در بارداری اول دچار افسردگی بودند و حدود 66 درصد از آنها در بارداری دوم نیز دچار افسردگی شدند.

نیمی از این افراد اظهار داشتند که این بیماری موجب شده که رابطه آنها با کودکشان تحت تأثیر قرار گیرد و 38 درصد هم اظهار داشتند که آنها برای برقراری ارتباط با کودک خود دچار مشکل بودند.

کتی وارویک مدیر عامل کالج رویال مامایی اظهار داشت که این تحقیق نشان دهنده نیاز مبرم برای شناسایی و کمک به زنانی است که از افسردگی دوران بارداری و پس از آن رنج می برند.

وی افزود: اگر بتوانیم این افراد را شناسایی کنیم می توانیم از ایجاد مشکلات جدی‌تر روانی برای آنها جلوگیری کنیم.

سالی راسل یکی از نویسندگان این تحقیق اظهار داشت که افسردگی و اضطراب می تواند زندگی را برای والدینی که به تازگی صاحب فرزند شده اند دشوار کند.